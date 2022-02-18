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Данилов назвал главную цель возобновившихся обстрелов на Донбассе

Боевики идут на провокации, чтобы вынудить Украину отстреливаться

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В возобновившихся интенсивных обстрелах на востоке страны секретарь СНБО Алексей Данилов не видит попыток российских войск подготовить почву для широкомасштабного вторжения. В то же время, считает секретарь СНБО, боевики преследуют цель – добиться грозного ответа ВСУ, потому и устраивают провокации. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Данилов высказал в эфире политического ток-шоу "Право на власть".

Данилов назвал главную цель возобновившихся обстрелов на Донбассе

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов успокоил, в тех провокационных обстрелах, которые участились на Донбассе, в частности Станице Луганской, нет попыток перевести их в широкомасштабное наступление пророссийских боевиков и российских войск. Подобные провокации Россия совершает 8 лет.

Говоря о главной цели нового обстрела по мирным кварталам Станицы Луганской Алексей Данилов отметил, что Россия пытается вынудить украинскую армию на ответ. Тогда Москва сразу же обвинит украинских защитников в обстрелах.

Секретарь СНБО подчеркивает, главная задача сегодня для бойцов проявить сдержанность, не вестись на провокации, как бы не хотелось этого сделать.

Данилов подчеркнул, что у украинских защитников сейчас боевой дух и они готовы к выполнению любых поставленных задач. К тому же, вооруженность "Стингерами" и "Джевелинами" увеличивает уверенность в своих сила. В случае необходимости это оружие поможет охладить пыл россиян и отобьёт желание вести широкомасштабную войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевики накрыли огнем Станицу Луганскую: один из снарядов попал в детсад, в котором находились как дети, так и взрослые.



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