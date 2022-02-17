Боевики накрыли огнем Станицу Луганскую: один из снарядов попал в детсад

Пророссийские боевики огнем из артиллерии накрыли мирные кварталы Станицы Луганской. Один из снарядов разрушил стену детского сада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Также информацию подтверждают в фонде "Вернись живым".

Обстрел. Фото: Украинская правда

Исходя из тех данных, которые сообщают волонтеры, ранения получили взрослые. По информации волонтеров, на момент обстрела в садике находились дети. В штабе ООС пока что эту информацию уточняют.

При этом в комментарии изданию "Украинская правда" в пресс-центре штаба ООС подтвердили факт обстрела.

По предварительным данным контузии получили двое гражданских лиц. Кроме того, после прицельного обстрела были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, половина Станицы Луганской осталась без электроэнергии.

Украинские военнослужащие сработали оперативно и сразу же с началом обстрела помогли мирным жителям добраться в укрытие, где можно переждать обстрел противника.

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