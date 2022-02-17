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Боевики накрыли огнем Станицу Луганскую: один из снарядов попал в детсад

Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад

сегодня, 11:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Пророссийские боевики огнем из артиллерии накрыли мирные кварталы Станицы Луганской. Один из снарядов разрушил стену детского сада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Также информацию подтверждают в фонде "Вернись живым".

Боевики накрыли огнем Станицу Луганскую: один из снарядов попал в детсад

Обстрел. Фото: Украинская правда

Исходя из тех данных, которые сообщают волонтеры, ранения получили взрослые. По информации волонтеров, на момент обстрела в садике находились дети. В штабе ООС пока что эту информацию уточняют.

При этом в комментарии изданию "Украинская правда" в пресс-центре штаба ООС подтвердили факт обстрела. 

По предварительным данным контузии получили двое гражданских лиц. Кроме того, после прицельного обстрела были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, половина Станицы Луганской осталась без электроэнергии. 

Украинские военнослужащие сработали оперативно и сразу же с началом обстрела помогли мирным жителям добраться в укрытие, где можно переждать обстрел противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка сообщает, что Россия не согласилась на условия о снижении уровня эскалации на украинской границе и продолжает наращивать военное присутствие. Так, вблизи украинской границы появилась дополнительная бронетехника, вертолеты и полевой госпиталь. Все это может свидетельствовать, что Кремль не намерен отказываться от своих планов по силовому давлению на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в Конгрессе США решили не ждать, пока войска Путина вторгнутся в Украину. Республиканская партия будет инициировать введение санкций против ближайшего окружения Путина и крупных российских банков уже сейчас.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/314095817412402
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