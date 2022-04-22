Противник понес большие потери сразу на нескольких направлениях: в Генштабе сообщили подробности

За попытки идти в наступление враг уже расплачивается сполна – у русских войск растут потери в живой силе, увеличивается количество раненых. Так, за предыдущие сутки в центральную районную больницу Новоайдара была доставлена очередная партия раненых военнослужащих России (около 220 человек) и более 50 тел погибших. Кроме того, понесла значительные потери БТГ противника, действовавшая на Кураховском направлении. Российское войско потеряло до 250 человек. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Сообщается, что на Донецком и Таврическом оккупационных войсках активизировались по всей линии столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил русского федерации.



На Южнобужском направлении российские войска продолжают обстреливать позиции ВСУ.

В Генштабе сообщают, что, несмотря на попытки атаковать не все так хорошо в российском наступлении, как рассказывают с экранов ТВ российским зрителям. Личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

Кроме того, российское командование делает большую ставку на призывников, которым предстоит пополнить армию уже весной. В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис — разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.



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