Какие Telegram-каналы распространяют пророссийские фейки: список СНБО

Пресс-служба СНБО опубликовала решение Центра противодействия дезинформации о цифровых медиа, из которых получают дезинформацию украинцы.

Отчет СНБО - скрин обложки

Сотрудники Центра исследовали ряд аккаунтов, Telegram-каналов и персональных блогов, в которых системно озвучивается пророссийская позиция по событиям в Украине. Тестовым раздражителем стал "Глоссарий", который СНБО опубликовал на прошлой неделе. Реакция на этот глоссарий ясно продемонстрировала, чьи интересы отстаиваются лицами/каналами/блогами. В отчете СНБО указано, что основным нарративом постов стало унижение украинцев и событий Революции Достоинства.

Телеграмм-каналы, выступившие первоисточниками негативных оценок, стали каналы Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новостной, а также ряд личных блогов. Выяснилось, что они являются своеобразными "хабами", через которые распространяется дезинформация и фейки.

В отчете указано, что каналы Klymenko Time и VESTI связаны с Александром Клименком, бывшим министром доходов и сборов времен Януковича. Их посты активно распространяются по каналам "Шептун", First и "Новоstnoy". Администрирует тройку каналов аккаунт под ником "A_menejer" (или A_manager2, или Arhangel). Он занимается каналами "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Убедиться в этом может любой желающий, воспользовавшись ресурсом https://tgstat.ru/.

Указанный аккаунт принимает заказы на публикацию политических материалов и управляет рядом каналов. СНБО информирует, что знает, какой реальный человек скрывается под ником, он будет привлечен к ответственности по ст. 293-294 Уголовного кодекса Украины – групповое нарушение общественного порядка и массовые беспорядки. Максимальное возможное наказание – 15-летнее заключение.

Инфографика, размещенная в отчете СНБО, демонстрирует сеть перепостов из канала в канал, подтверждающая скоординированность их действий. Там же приводится краткая характеристика частных телеграмм-аккаунтов, которые транслируют схожие антиукраинские концепты.

Глоссарий, подготовленный СНБО, содержит список корректных понятий, относящихся к "временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Его предлагается использовать СМИ, органам власти, общественным организациям и частным лицам, чтобы единогласно продвигать в сети проукраинские нарративы. Например, пророссийское клише "киевские власти (хунта)" верно заменять "украинское государство", вместо "ближнее зарубежье" – лучше "постсоветское пространство", вместо "государственный мятеж" – Революция Достоинства. Полный список терминов – см. по ссылке .

Издание "Комментарии" ранее сообщало своим читателям о позиции Данилова, секретаря СНБО, относительно судебной власти в Украине.





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