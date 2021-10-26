После слов Данилова в Верховном суде заявили о давлении со стороны СНБО

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Козлова Альбіна
Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова,
который накануне высказался, что украинская судебная власть может быть
"угрозой для Украины". Об этом пишет 112 юа.
Верховный суд Украины, фото из открытых источников
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