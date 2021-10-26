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После слов Данилова в Верховном суде заявили о давлении со стороны СНБО

Секретарь СНБО ранее высказал свое мнение о судах в Украине

сегодня, 15:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова, который накануне высказался, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины". Об этом пишет 112 юа.

После слов Данилова в Верховном суде заявили о давлении со стороны СНБО

Верховный суд Украины, фото из открытых источников

"Верховный суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека... Любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", — отмечается в публикации Верховного суда.
Как известно, накануне в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".


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Источник: https://112ua.tv/politika/verhovnyy-sud-zayavil-o-davlenii-so-storony-snbo-iz-za-slov-danilova-ob-ugroze-dlya-ukrainy-595650.html
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