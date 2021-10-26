После слов Данилова в Верховном суде заявили о давлении со стороны СНБО

Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова, который накануне высказался, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины". Об этом пишет 112 юа.



Верховный суд Украины, фото из открытых источников

"Верховный суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека... Любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", — отмечается в публикации Верховного суда. Как известно, накануне в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".



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