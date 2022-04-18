Пропаганду никто не отменял: оккупанты в Геническе установили памятник российскому революционеру

Во временно оккупированном российскими захватчиками Геническе Херсонской области оккупанты вместе с коллаборантами установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Как передает портал "Комментарии", о памятнике "вождю" отрапортовал у себя в Facebook коллаборант Геннадий Малюков.

Памятник Ленину. Фото: фейсбук Геннадия Малюкова

В подтверждение своих слов Малюков выложил фото памятника, которое лаконично подписал: "Памятник Ильичу установлен!".

Обращают на себя внимание сразу несколько нюансов. Во-первых, установленный памятник Ленину – это не тот памятник, который до декоммунизации стоял в Геническе. Памятник оккупанты раздобыли другой. Во-вторых, как видно из фото. Над административным зданием оккупанты установили сразу два флага – российский и красный. Памятник Ленину получился, как конструктор, потому что видно, что его собирали из трех частей: ноги, торс и голова.

Комментируя информацию у себя в Facebook первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонской области очень сильно спешат возвратить людей в прошлое, везде вывешивая флаги СССР.

"Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Проблема в том, что их в области практически нет", – отметил Юрий Соболевский.

Он добавил, вот только российские пропагандисты оказались недальновидными. Практически все жители Херсонской области не живут прошлом и не скучают по прошлому, они живут настоящим и будущим. Оккупантам этого не понять. Поэтому навязывание оккупированным районам в области символом СССР будет продолжаться, пока ВСУ не освободят эту украинскую землю о рашистов.

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