Прокурор Швеции очертил подозреваемых в диверсии на Nord Stream

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Slava Kot
Прокурор Швеции Матс Люнгквист, занимающийся расследованием взрывов на газопроводах "Северный поток 2", рассказал о том, как проходит следствие и указал на основной сценарий расследования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Газопровод "Северный поток 2". Фото из открытых источников
По словам Матса Люнгквиста, пока окончательно неизвестно, кто точно стоял за взрывами на газопроводах "Северный поток 2", которые произошли в Балтийском море в сентябре прошлого года. Однако прокурор Швеции указывает, что за "очевидным основным сценарием" расследования за диверсией стоит группа, спонсируемая государством. Однако прокурор не перечислил вероятные страны, которые могли бы входить в этот список. Но отметил, что тип взрывчатки, использованной во время диверсии, исключает "большую часть стран".
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Помимо основной версии о группе, спонсируемой отдельной страной, Люнгквист указал, что независимая террористическая группировка также теоретически могла стоять за взрывами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток 2".
Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, который без каких-либо доказательств обвиняет Запад и другие страны в терактах, которые якобы осуществляют западные агенты и службы разведки на территории России.
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Бог
сегодня, 12:06
Без будь яких доказив?!!! Задай вопрос,кому это выгодно и больше ничего не надо-это раз.Расследование Херша-два.Слова бидона,что мы его(поток)уничтожим,если необходимо-три.Даже барану понятно,кто заказчик а теперь и исполнитель.Но наглый,постоянно лгущий Запад типа не знает террориста.Ну-ну.