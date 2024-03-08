Прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского по делу о нефтепродуктах

На сегодняшний день у следователей НАБУ и САП отсутствуют доказательства движения средств на счета бывшего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского в рамках расследования дела о так называемом завладении нефтепродуктами, чтобы свидетельствовать о потенциальной финансовой выгоде экснардепа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Телеграф".

Сергей Пашинский. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в четверг, 7 марта, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины во время рассмотрения жалобы Пашинского на решение низшей судебной инстанции по мере пресечения признал прокурор САП Александр Снегирев.

"Поскольку защита указывает, а что же получил Пашинский от той деятельности, то мы денежные средства, чтобы прямо полученные за нефтепродукты, до счета Пашинского по крайней мере пока не довели. Может, никогда не докажем", — заявил представитель государственного обвинения.

Ранее по результатам рассмотрения жалобы Пашинского Апелляционная палата ВАКСА оставила без изменения меры пресечения для экснардепа в виде ареста с альтернативой в виде залога.

Как сообщалось, 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании эксдепутата. Сергей Пашинский был объявлен подозрением в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

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