Прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского по делу о нефтепродуктах

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На сегодняшний день у следователей НАБУ и САП отсутствуют доказательства движения средств на счета бывшего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского в рамках расследования дела о так называемом завладении нефтепродуктами, чтобы свидетельствовать о потенциальной финансовой выгоде экснардепа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Телеграф".
Сергей Пашинский. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, в четверг, 7 марта, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины во время рассмотрения жалобы Пашинского на решение низшей судебной инстанции по мере пресечения признал прокурор САП Александр Снегирев.
Ранее по результатам рассмотрения жалобы Пашинского Апелляционная палата ВАКСА оставила без изменения меры пресечения для экснардепа в виде ареста с альтернативой в виде залога.
Как сообщалось, 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании эксдепутата. Сергей Пашинский был объявлен подозрением в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.
Читайте на портале "Комментарии" — что стало причиной для активизации дела против Сергея Пашинского: к чему здесь его обращение в НАБУ.
Обсуждения
Новости