Произойдут изменения: как в августе будут работать украинские банки

В августе и октябре текущего года будет немного изменен график работы банков Украины. Нацбанк определил порядок работы системы банков, о чем сообщила его пресс-служба.

Изменения в графике работы украинских банков - фото: из открытых источников

Так, в понедельник, 23 августа, когда в стране отмечают День Государственного флага Украины, в банках будет считаться выходным. Однако вместо этого банки будут работать 28 августа. Выходным днем будет также и 24 августа.

День Государственного флага Украины — государственный ежегодный праздник, который отмечается в стране с 2004 года. Мероприятие посвящено одному из главных символов Украины.

Интересный факт: точно так же, как и украинский, выглядит фраз польского городка Грыфув-Слёнский.

Также изменения коснутся и 15 октября (пятница). То есть, в этот день в украинских банках тоже будет выходной, а рабочим днем вместо него будет суббота 23 октября. 14 октября также будет выходным.

Отмечается, что в эти дни межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня, то есть 28 августа и 23 октября. С августа прошлого года система электронных платежей в Украине работает 23/7 в независимости от праздничных дней или выходных.

В пресс-службе также сообщается, что в случае необходимости 23 августа и 15 октября банки могут проводить кассовые операции.









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