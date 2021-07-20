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Произойдут изменения: как в августе будут работать украинские банки

В графике работы банков произойдут некоторые изменения

сегодня, 17:21
Автор:

Мокрик Анастасия

В августе и октябре текущего года будет немного изменен график работы банков Украины. Нацбанк определил порядок работы системы банков, о чем сообщила его пресс-служба. 

Произойдут изменения: как в августе будут работать украинские банки

Изменения в графике работы украинских банков - фото: из открытых источников

Так, в понедельник, 23 августа, когда в стране отмечают День Государственного флага Украины, в банках будет считаться выходным. Однако вместо этого банки будут работать 28 августа. Выходным днем будет также и 24 августа.

День Государственного флага Украины — государственный ежегодный праздник, который отмечается в стране с 2004 года. Мероприятие посвящено одному из главных символов Украины. 

Интересный факт: точно так же, как и украинский, выглядит фраз польского городка Грыфув-Слёнский. 

Также изменения коснутся и 15 октября (пятница). То есть, в этот день в украинских банках тоже будет выходной, а рабочим днем вместо него будет суббота 23 октября. 14 октября также будет выходным. 

Отмечается, что в эти дни межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня, то есть 28 августа и 23 октября. С августа прошлого года система электронных платежей в Украине работает 23/7 в независимости от праздничных дней или выходных. 

В пресс-службе также сообщается, что в случае необходимости 23 августа и 15 октября банки могут проводить кассовые операции. 

Произойдут изменения: как в августе будут работать украинские банки - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, сколько в августе 2021 года жителей страны ждет выходных дней и за какие праздничные дни придется отрабатывать по выходным

Также издание сообщало о том, что синоптики рассказали, какой до конца лета украинцам стоит ждать погоды, когда спадет жара и стоит ли ждать ливней. 


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznacheniy-poryadok-roboti-bankivskoyi-sistemi-u-zvyazku-z-perenesennyam-robochih-dniv-u-2021-rotsi
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