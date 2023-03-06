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Произойдет ли распад РФ в ближайшие годы, – мнение украинцев

35,5% наших соотечественников считают, что скорее всего распада РФ не избежать, стойко в этом уверены 24% опрошенных

сегодня, 11:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Все чаще в России слышны хлопки, взрывы, но российские власти пытаются убедить соотечественников, что все спокойно, ведь на страже страны стоит "самая лучшая в мире ПВО". В украинской разведке иного мнения и говорят, что в РФ начинаются процессы распада, о которых предупреждали ранее. Кроме того, в Минобороны Украины утверждают, что партизанские образование начинают действовать на территории самой России. Социологи Active Group поинтересовались у украинцев, что они думают относительно событий в стране-агрессоре и перспектив ее распада.

Произойдет ли распад РФ в ближайшие годы, – мнение украинцев

Распад России. Фото: 24 канал

Согласно опросу, 40,7% украинцев слышали о том, что на территории РФ начали действовать партизанские отряды, которые борются с путинским режимом. Столько же наших соотечественников считают такую информацию правдивой. Чуть больше 20% респондентов считают такую информацию не совсем правдивой. Лишь 14% украинцев ничего не слышали о таких партизанских движениях в России.


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Также социологи поинтересовались у украинцев, реально ли дождаться распада РФ ближайшие годы? 24% точно убеждены, что так и произойдёт. 35,5% считают, что скорее всего так и будет. 24,5% считают, что скорее всего этого не произойдет. 2,4% уверены, что распада РФ точно не произойдет. 13,6% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

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Источник: https://activegroup.com.ua/2023/03/06/puls-tizhnya-25-lyutogo-3-bereznya-2023-roku/
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