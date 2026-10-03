«Происходящее вызывает ужас»: ЕС обратился к РФ с жестким требованием по ситуации в Олешках

Европейская комиссия призвала Россию немедленно обеспечить безопасный и эффективный гуманитарный доступ к жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области. В ЕС заявили, что ситуация с гражданским населением города вызывает серьезную обеспокоенность.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Происходящее в Олешках вызывает ужас", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

По данным европейской стороны, мирные жители оказались фактически в осаде и длительное время испытывают нехватку продуктов питания, лекарств, чистой воды и базовой медицинской помощи.

В Еврокомиссии подчеркнули, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доходить до людей, которые в ней нуждаются. Кроме того, гражданским жителям должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть оккупированную территорию.

В ЕС отметили, что гуманитарные партнеры готовы оказать необходимую помощь населению. Однако для этого требуется обеспечить на месте безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ.

Еврокомиссия также заявила, что сотрудничает с соответствующими международными партнерами и использует доступные возможности для содействия доставке помощи людям, которые оказались заблокированными на временно оккупированных территориях Украины.

В Брюсселе отдельно напомнили о международно-правовых обязательствах России как оккупирующей стороны. Согласно международному гуманитарному праву, гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь – обеспечена.

"Жители Олешек нуждаются в регулярном доступе к пище, лекарствам, воде и необходимой медицинской помощи", — подчеркнули в Еврокомиссии, призвав соблюдать нормы международного гуманитарного права.

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