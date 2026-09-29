В США рассказали, что происходит в Олешках: на какое преступление идут россияне

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области сохраняется тяжёлая гуманитарная ситуация: российские военные препятствуют доставке продовольствия местным жителям. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинских чиновников.

Катастрофа в Олешках. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, украинская сторона с марта пытается доставлять продукты в город с помощью беспилотников. Однако российские военнослужащие, как утверждают украинские власти, намеренно сбивают дроны с гуманитарным грузом. Часть доставляемой еды, по этой версии, может изыматься российскими военными.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что такие действия фактически лишают жителей возможности получать продовольствие.

Ситуация в Олешках, по данным ISW, начала резко ухудшаться ещё в конце 2025 года. Тогда оккупационные власти прекратили поставки продуктов и предметов первой необходимости. Весной 2026 года город, как отмечают аналитики, фактически оказался один на один с гуманитарным кризисом.

25 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что жители Олешек лишены нормального доступа к продуктам и, по его словам, вынуждены употреблять траву и сорняки.

ISW отмечает, что дальнейшее блокирование поставок способно ещё больше ухудшить положение гражданского населения. При этом Россия, согласно оценке аналитиков, не демонстрирует готовности к сотрудничеству с Украиной или международными организациями для организации гуманитарного коридора либо локального прекращения огня в районе города.

Таким образом, доставка продуктов беспилотниками остаётся одним из немногих способов передать помощь людям, оказавшимся на оккупированной территории. Однако российские действия, о которых заявляют украинские власти, создают дополнительные препятствия для этой схемы.

Ситуация вокруг Олешек остаётся особенно острой на фоне продолжительной оккупации и отсутствия устойчивого механизма доставки гуманитарной помощи населению.

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