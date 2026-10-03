«Те, що відбувається, викликає жах»: ЄС звернувся до РФ із жорсткою вимогою щодо ситуації в Олешках

Європейська комісія закликала Росію негайно забезпечити безпечний та ефективний гуманітарний доступ до мешканців тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області. У ЄС заявили, що ситуація з громадянським населенням міста викликає серйозне занепокоєння.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

"Те, що відбувається в Олешках, викликає жах", — йдеться в заяві Єврокомісії.

За даними європейської сторони, мирні жителі опинилися фактично в облозі і тривалий час відчувають нестачу продуктів харчування, ліків, чистої води та базової медичної допомоги.

У Єврокомісії наголосили, що гуманітарна допомога має безперешкодно доходити до людей, які її потребують. Крім того, громадянським жителям має бути надана можливість безпечно залишити окуповану територію.

У ЄС наголосили, що гуманітарні партнери готові надати необхідну допомогу населенню. Однак для цього потрібно забезпечити на місці безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ.

Єврокомісія також заявила, що співпрацює з відповідними міжнародними партнерами та використовує доступні можливості для сприяння доставці допомоги людям, які виявилися заблокованими на тимчасово окупованих територіях України.

У Брюсселі окремо нагадали про міжнародно-правові зобов'язання Росії як сторони, що окупує. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, громадянське населення має бути захищене, а гуманітарна допомога – забезпечена.

"Жителі Олешок потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги", — наголосили в Єврокомісії, закликавши дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

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