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Прогноз погоды в Украине: стало известно, будет ли еще летняя жара

В одной из областей Украины сегодня обещают дождь с грозой

сегодня, 05:30 comments539
Автор:

Елена Волкова
Прогноз погоды в Украине: стало известно, будет ли еще летняя жара

Сегодня в Украине обещают потепление. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в большинстве регионов сегодня +25…+27 градусов, а солнце выглянет везде, за исключением лишь одной области (смотри карту).

Согласно прогнозу, дождь с грозой сегодня накроют Закарпатскую область, хотя воздух там прогреется до +27-ми. Такие же отметки, но сухую погоду обещают во Львове, Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Виннице, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Симферополе и Запорожье. На градус меньше будет в Киеве, Чернигове, Днепре и Одессе. Прохладнее всего сегодня в Харькове и Луганске (до +24-х), а жарче всего будет в Херсоне и Николаеве, где ожидается от +26-ти до +28-ми тепла. 

Отметим, что на завтра синоптики дают еще более оптимистичный прогноз - до +30-ти жары. Хотя западные области Украины накроет циклон. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


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