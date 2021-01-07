Синоптики рассказали, какую погоду ожидать на Рождество

Сегодня, 7 января, на всей территории Украины ожидаются осадки — дождь, местами с мокрым снегом. Такой прогноз погоды дали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 7 января - фото из открытых источников

По данным синоптиков, в восточной части страны температура воздуха составит 3-6 градусов со знаком плюс, а на севере ожидается температура 2-4 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

Западным регионам Украины стоит ожидать температуру воздуха на уровне 2-4 градуса тепла, а вот в южной части страны столбик термометра поднимется к отметке 8-10 градусов выше нуля.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети отметила, что водителям стоит быть очень осторожными на дорогах, потому как в стране ожидается гололедица. Наиболее опасно передвигаться на автомобиле будет в Житомирской, Киевской и Винницкой областях.

"Пора уже разработать новые синоптические-колядницкие традиции – вместо кожухов и шерстяных платков надо переходить на водонепроницаемые пуховики в украинских орнаментах. Ангелы, цари, Ирод, волхвы, пастухи могут также подумать над своим вертепным гардеробом в условиях современного климата. И возьмите зонты — Рождественскую звезду защищать! ", — отметила в сообщении украинский синоптик.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на весь январь 2021 года. Согласно прогнозу, средняя месячная температура в стране ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части Украины местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних показателей на протяжении нескольких лет.

Ранее "Комментарии" писали об астрологическом прогнозе для Украины на 2021 год.

















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