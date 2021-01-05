Что пророчат звезды Украине в 2021 году - прогноз астрологов

Нелегкий для Украины 2020 год подошел к концу, и мы оказались на пороге нового, 2021-го. Изданию "Комментарии" удалось узнать, чего ожидать украинцам в наступившем году, с какими проблемами придется столкнуться, и что хорошего напророчили нашей стране звезды.

Прогноз астрологов для Украины на 2021 год - фото из открытых источников

По словам астролога и психолога Ларисы Гресь, знаменательным событием для 2021 года стало соединение "великого хронократора" — Сатурна и Юпитера в знаке Водолей. Так, каждые 200 лет соединение этих планет меняют стихию, сообщая нам о кардинальной смене эпохи и преобразовании мира.

Астролог считает, что наступивший год может характеризоваться непредсказуемыми или критическими событиями, особенно это может коснуться стран с нестабильной политической обстановкой.

"Неустойчивость – ключевая характеристика 2021 года для Украины, — рассказала Гресь. — В течение года будут нарастать политические скандалы, экономическая нестабильность, проблемы финансов и ресурсов. Условия жизни будут требовать нового политического поворота, нового курса власти, возможно даже смены власти, реальных проектов, невероятных преобразований в правительстве и мощных корреляций социально-политических тенденций".

По словам специалиста, Сатурн, как важная планета карты Украины, будет требовать новых переговорных процессов при новых обстоятельствах.

"Насколько сможет мобилизоваться наша власть, наши политики – настолько безболезненно мы проживем 2021 год, — говорит астролог. — Коронавирус еще будет держаться февраль/март, а потом постепенно будет уходить, возвращая нас к "нормальной" жизни, но не навсегда. Согласно многим астрологическим показателям, нам еще придется столкнуться с разными эпидемиями. И есть вероятность, что еще не раз, и, возможно, с более сильными, чем сегодняшняя".

Практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская называет несколько стрессовых периодов, которые не будут характеризоваться спокойствием: это 17 февраля (с 15 по 24 февраля), 14 июня (с 12 по 19 июня), 24 декабря (с 23 по 29 декабря). В эти дни могут случаться поломки техники, ДТП, авиакатастрофы, аварии на мостах, в работах, связанных с землей и в шахтах, воздухом и падениями с высоты, а также могут возникнуть трудности, связанные с научными экспериментами, космосом, ограничениями и цензурой в СМИ, интернете и соцсетях.

Серый-Сельский Маг, экстрасенс, таролог, медиум, мистик, ритуальный практик и полуфиналист 20 Сезона Международной Битвы Экстрасенсов (Украина) Роман Шептицкий отмечает, что в новом году Украине будет необходимо возобновление во всех сферах жизни. Украина в первом полугодии будет нуждаться в объединении.

"Это может быть и объединение с другими странами, и помощь от других стран, политиков или власть имущих, — поясняет экстрасенс. – Только при условии объединения и доверия к другим адекватным странам, которые могут дать нам нужные советы, возможно прояснение и выход из состояния истощения. И наконец-то начнется какой-то подъем и развитие нашей страны".

Второе полугодие дает надежды на выравнивание ситуации, отмечает таролог. Так что шансы объединиться в правильные союзы у Украины есть.

"Карта Солнца несет позитивную динамику и экономического, и политического роста, интересного объединения, изменения, прояснения, от которых мы только выиграем, — рассказывает Шептицкий. – Также это означает увеличение и улучшение финансовых доходов каждого из нас, кто живет в Украине. Есть перспектива дальнейшего роста и позитива для нашей страны".

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