Что пророчат звезды Украине в 2021 году - прогноз астрологов

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Елизавета Черных
Нелегкий для Украины 2020 год подошел к концу, и мы оказались на пороге нового, 2021-го. Изданию "Комментарии" удалось узнать, чего ожидать украинцам в наступившем году, с какими проблемами придется столкнуться, и что хорошего напророчили нашей стране звезды.
Прогноз астрологов для Украины на 2021 год - фото из открытых источников
По словам астролога и психолога Ларисы Гресь, знаменательным событием для 2021 года стало соединение "великого хронократора" — Сатурна и Юпитера в знаке Водолей. Так, каждые 200 лет соединение этих планет меняют стихию, сообщая нам о кардинальной смене эпохи и преобразовании мира.
Астролог считает, что наступивший год может характеризоваться непредсказуемыми или критическими событиями, особенно это может коснуться стран с нестабильной политической обстановкой.
По словам специалиста, Сатурн, как важная планета карты Украины, будет требовать новых переговорных процессов при новых обстоятельствах.
Практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская называет несколько стрессовых периодов, которые не будут характеризоваться спокойствием: это 17 февраля (с 15 по 24 февраля), 14 июня (с 12 по 19 июня), 24 декабря (с 23 по 29 декабря). В эти дни могут случаться поломки техники, ДТП, авиакатастрофы, аварии на мостах, в работах, связанных с землей и в шахтах, воздухом и падениями с высоты, а также могут возникнуть трудности, связанные с научными экспериментами, космосом, ограничениями и цензурой в СМИ, интернете и соцсетях.
Серый-Сельский Маг, экстрасенс, таролог, медиум, мистик, ритуальный практик и полуфиналист 20 Сезона Международной Битвы Экстрасенсов (Украина) Роман Шептицкий отмечает, что в новом году Украине будет необходимо возобновление во всех сферах жизни. Украина в первом полугодии будет нуждаться в объединении.
Второе полугодие дает надежды на выравнивание ситуации, отмечает таролог. Так что шансы объединиться в правильные союзы у Украины есть.
Ранее "Комментарии" рассказывали, какой знак зодиака в 2021 году встретит свою любовь.
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