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Прогноз погоды в Украине на 29 декабря

В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий дождь начнется во второй половине дня, но прекратится еще до наступления вечера

сегодня, 06:50
Автор:

Ольга Чародий

В преддверии  нового  года, сегодня 29 декабря, начинает  холодать по всей  территория  Украины.  Так на западе температура воздуха составит 1-3 градусов мороза. Местами выпадут осадки виде снега, на улице гололед. На севере также будут небольшие заморозки, около 0, -3 градусов. На остальной территории будет теплее – 2-4 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря

Фото: Pixabay

Снег выпадет в западных, северных областях и в Винницкой области. В отдельных районах Кропивницкого и Одесской области будет стоять  холодная погода,  гололед к вечеру может усилиться,  особенно  на  дорогах. Восточная часть, большинство центра и юга останутся в воскресенье без осадков.

В южных областях  страны может выглянуть солнце,  но это ненадолго. Может быть  облачно, утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С. Мелкий дождь начнется во второй половине дня, но прекратится еще до наступления вечера.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:02. Долгота дня составит 8 ч 4 мин.

29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: "Аггей иней сей", "а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным". Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). 

Напомним, специалисты утверждают, что сейчас Солнце на какой-то срок "исчерпало" возможности негативно влиять на функционирование человеческих организмов. Учитывая мощность магнитной бури в начале декабря 2020 года, ученые говорят о периоде "тишины".


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Источник: https://sinoptik.de/
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