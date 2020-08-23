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Прогноз погоды в Украине: кого сегодня накроет дождь (карта)

Сегодня некоторые области Украины накроет циклон

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 23 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Впрочем, как сообщили в Укргидрометцентре, в некоторых областях ожидаются ливни (смотри карту).

Прогноз погоды в Украине: кого сегодня накроет дождь (карта)

Согласно прогнозу синоптиков, осадки сегодня будут в Луцке, Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах, где столбики термометров будут показывать от +24-х до +29-ти тепла. До +28-ми и солнце сегодня в столице. Такая же погода будет в Херсоне, Одессе, Днепре, Донецке, Ужгороде, Запорожье, Кропивницком и Житомире. Максимальные отметки сегодня в Черновцах, Хмельницком, Николаеве и Симферополе.


Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозыУченые предупреждают, когда на улице гроза, лучше находиться как можно дальше от сантехники и розеток. Это связано с тем, что если в дом ударит молния, она может пройти через электропроводку или водопровод. И все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением.



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