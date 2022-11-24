Прогноз погоды на зиму в Украине: будут ли сильные снега и морозы

Обнародован прогноз украинских синоптиков по поводу погоды в нашей стране на предстоящую зиму 2022-2023. Они заранее предупреждают нужно ли украинцам быть готовыми к большому морозу и снегу.

Прогноз погоды на зиму в Украине (фото из открытых источников)

Зимние месяцы 2022-2023 не станут холоднее, чем в прошлом году. Декабрь не придет с большими морозами, но будет мокрым и дождливым. Новогодние и рождественские праздники тоже ожидаются без снега и сильного мороза

Большие морозы синоптики предполагают в конце января и следующем феврале. До этого времени прогнозируется слабый мороз и мокрый снегопад.

В частности, декабрь будет не холодным. Средние температуры будут изменяться с отметки -1...-2 до +3°С и немного больше. Важно, что в это время во многих украинских регионах столбик термометра будет плюсовать от 0 до +3°С.

Январь принесет средние температуры в наши регионы от +1 +2°С, в том числе, и в южных регионах, холоднее будет в восточных и северных областях -2...-3°С.

В последний месяц зимы средние температуры воздуха будут колебаться от +2°С в южных областях до -2°С – в северных и восточных областях.

По обнародованному прогнозу европейских метеорологов, в нашей стране и странах Европы нынешней зимой снег будет падать меньше, чем было. Также они не предупреждают об аномально высоких температурах.

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Его предсказания основываются на том, что в декабре температура воздуха будет мягкой и теплой. С 6 декабря придут морозы, но они будут небольшими, возможны снегопады, однако с 12 декабря погода изменится, станет теплее. На новогодние праздники, возможно, будет падать мокрый снег и придет оттепель.

Январь он предусматривает со сильными морозами, но они будут ослабляться 5-6, 14-15, 27-28 января. Частым гостем в наших регионах будет мокрый снег. Начиная с 25 января синоптик прогнозирует снегопады.

В начале февраля с 4 числа станет холоднее. С 6 по 12 февраля он прогнозирует небольшое потепление, оттепели и снега. Начиная с 18 февраля, снова придут длительные и большие морозы, которые будут держаться возможно до 15 марта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали , какой будет погода в Украине.

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