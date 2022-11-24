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Прогноз погоды на зиму в Украине: будут ли сильные снега и морозы

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует теплую зиму

сегодня, 21:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Обнародован прогноз украинских синоптиков по поводу погоды в нашей стране на предстоящую зиму 2022-2023. Они заранее предупреждают нужно ли украинцам быть готовыми к большому морозу и снегу.

Прогноз погоды на зиму в Украине: будут ли сильные снега и морозы

Прогноз погоды на зиму в Украине (фото из открытых источников)

Зимние месяцы 2022-2023 не станут холоднее, чем в прошлом году. Декабрь не придет с большими морозами, но будет мокрым и дождливым. Новогодние и рождественские праздники тоже ожидаются без снега и сильного мороза

Большие морозы синоптики предполагают в конце января и следующем феврале. До этого времени прогнозируется слабый мороз и мокрый снегопад.

В частности, декабрь будет не холодным. Средние температуры будут изменяться с отметки -1...-2 до +3°С и немного больше. Важно, что в это время во многих украинских регионах столбик термометра будет плюсовать от 0 до +3°С.

Январь принесет средние температуры в наши регионы от +1 +2°С, в том числе, и в южных регионах, холоднее будет в восточных и северных областях -2...-3°С.

В последний месяц зимы средние температуры воздуха будут колебаться от +2°С в южных областях до -2°С – в северных и восточных областях.

По обнародованному прогнозу европейских метеорологов, в нашей стране и странах Европы нынешней зимой снег будет падать меньше, чем было. Также они не предупреждают об аномально высоких температурах.

Народный прогнозист Леонид Горбань прогнозирует теплую зиму

Его предсказания основываются на том, что в декабре температура воздуха будет мягкой и теплой. С 6 декабря придут морозы, но они будут небольшими, возможны снегопады, однако с 12 декабря погода изменится, станет теплее. На новогодние праздники, возможно, будет падать мокрый снег и придет оттепель.

Январь он предусматривает со сильными морозами, но они будут ослабляться 5-6, 14-15, 27-28 января. Частым гостем в наших регионах будет мокрый снег. Начиная с 25 января синоптик прогнозирует снегопады.

В начале февраля с 4 числа станет холоднее. С 6 по 12 февраля он прогнозирует небольшое потепление, оттепели и снега. Начиная с 18 февраля, снова придут длительные и большие морозы, которые будут держаться возможно до 15 марта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали , какой будет погода в Украине.



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