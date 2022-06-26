Прогноз погоды на июль: каким будет второй месяц лета

Синоптики сообщают, что второй месяц июля будет более жарким, чем обычно. Температура воздуха прогреется на 1,5-2° выше нормы в июле. Об этом информируют синоптики из Украинского гидрометцентра. Какая будет погода в июле (фото из открытых источников) В сообщении специалистов говорится, что в среднем температура воздуха в июле прогреется до +21+26 тепла. А в украинских Карпатах будет +17+19°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается количества осадков, то они будут в пределах месячной нормы. Но синоптики сообщают, что в юго-западных регионах Украины их количество будет несколько меньше нормы. Следовательно, в месяц их количество будет на уровне 34-96 мм, в Карпатах до 150 мм.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в выходные . В предстоящие выходные в большинстве областей погода будет с прояснениями и без дождей. Украинский гидрометцентр дал прогноз на субботу, 25 июня. Согласно информации, на территории западных, северных областей осадков не будет, в других областях кроме Винницкой возможны кратковременные умеренные дожди, кое-где с грозовым фронтом. Направление ветра северо-восточное, 7-12 м/с. По прогнозу Наталки Диденко, по выходным потеплеет, будет жарко. В субботу на большинстве территории будет 25-30 градусов выше нуля, ветер будет дуть с востока и северо-востока. Возможны грозы в восточных и центральных областях. На западе без осадков. На юге ночью пройдут дожди. В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, так что синоптик советует прихватить зонтики. В столице завтра может пройти дождь и гроза, воздух прогреется до 26 градусов. В воскресенье будет жарко 29 градусов тепла.

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