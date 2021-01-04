Прогноз погоды на 4 января

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Ольга Чародий
Сегодня первый рабочий день после новогодних праздников. И какие будут погодные
условия, рассказала синоптик Наталья
Диденко.
Фото: foodandmood.com.ua
Так, 4 января погода будет преимущественно сухой, без сильных
морозов и с возможными туманами. Осадки возможны только ночью. Погодой на
большинстве украинских земель будет управлять антициклон, однако север и
Киевщину ждут осадки.
Ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на Севере
Украины. Но это — все. Ветер будет с востока, умеренный, временами порывистый. Уровни
тепла на юге страны как на 4 января будут достаточно высокими.
В южных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха
ночью +1...+4 °С, днем +3...+7 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В Киеве облачно, дождь с мокрым снегом. Температура воздуха
ночью -1…+1 °С, днем +1...+3 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:13. Долгота дня составит
8 час. 15 мин.
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