Прогноз погоды на 4 января

Сегодня первый рабочий день после новогодних праздников. И какие будут погодные условия, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Фото: foodandmood.com.ua

Так, 4 января погода будет преимущественно сухой, без сильных морозов и с возможными туманами. Осадки возможны только ночью. Погодой на большинстве украинских земель будет управлять антициклон, однако север и Киевщину ждут осадки.

"Доминирующее влияние антициклона обусловит преимущественно сухую погоду. Разве что туманы, дымки и местами красивая изморозь будут разбавлять однообразную январскую картинку", — пишет эксперт.

Ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на Севере Украины. Но это — все. Ветер будет с востока, умеренный, временами порывистый. Уровни тепла на юге страны как на 4 января будут достаточно высокими.

В южных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+7 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В Киеве облачно, дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +1...+3 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:13. Долгота дня составит 8 час. 15 мин.

Напомним, з а объяснениями специалистки, подобная погода связана с циклоном Кира, надвигающимся на Украину с юго-запада Европы. С ним почти на всю территорию страны придут дожди. Только в западных областях ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а, следовательно, местным жителям, скорее всего, стоит ожидать снега. На Востоке осадков не ожидается, но начиная с ночи столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов мороза. Днем в регионе станет несколько теплее — +1...+4 градуса. А в Днепропетровскую область, Запорожье осадки придут уж поздно вечером 1 января, а то и ночью 2 января.

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