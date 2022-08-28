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Прогноз погоды на 29 августа: в каких областях пройдут грозовые ливни

Синоптики дали прогноз погоды на 29 августа

сегодня, 15:00
Автор:

Анастасия
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В понедельник некоторые области Украины накроют грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Прогноз погоды на 29 августа: в каких областях пройдут грозовые ливни

Погода в Украине 29 августа. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам синоптиков, 29 августа западную часть страны ожидает дождливая погода. Грозовые ливни пройдут в следующих областях: Хмельницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Волынской.

В северной части страны в этот день температура воздуха днем будет подниматься до +29 градусов. В центральных областях столбики термометров поднимутся до +31 градуса. На юге ожидается до +32 градусов днем. В западной части Украины будет до +28 градусов. Восточные области ожидает до +32 градусов днем. 

Также синоптики отметили, что с 27 по 30 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, а с 30 августа в Одесской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировал читателей о том, что специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.

Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органовВ своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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