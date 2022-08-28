Прогноз погоды на 29 августа: в каких областях пройдут грозовые ливни

В понедельник некоторые области Украины накроют грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине 29 августа. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам синоптиков, 29 августа западную часть страны ожидает дождливая погода. Грозовые ливни пройдут в следующих областях: Хмельницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Волынской.

В северной части страны в этот день температура воздуха днем будет подниматься до +29 градусов. В центральных областях столбики термометров поднимутся до +31 градуса. На юге ожидается до +32 градусов днем. В западной части Украины будет до +28 градусов. Восточные области ожидает до +32 градусов днем.

Также синоптики отметили, что с 27 по 30 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, а с 30 августа в Одесской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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