Прогноз погоды на 29-30 января: последние выходные месяца встретят украинцев мокрым снегом

В последние выходные января встретят украинцев незначительными морозами и облачной погодой. В субботу на большей территории Украины не ожидается осадков, однако в воскресенье, как сообщает Sinoptik.ua, будет мокрый снег.

Снегопад - фото из открытых источников

29 января в большинстве областей Украины будет температура около 0 градусов. Однако в Николаевской и Одесской областях ожидается повышение температуры, в том числе 3 и 5 градусов. В южных, центральных и западных областях весь день будет облачно, однако осадков не стоит ожидать. В северных и восточных регионах небольшой дождь со снегом. Ночью по всей территории Украины ожидаются осадки, температура составит 0 градусов. На выходных будет почти безветренно, однако возможно незначительное усиление ветра до 6-7 м/с.

30 января днем будет снег во всех областях Украины. В западных, центральных и северных областях снег начнется утром и пройдет до конца дня. В восточных и южных регионах осадки будут слабее, чем на другой территории Украины. Температура в течение дня будет колебаться от 1 до 2 градусов, однако из-за значительной влажности будет холоднее. Ночью Украину ждут умеренные морозы. На территории Западной Украины температура упадет до -1 и -3 градусов (в Черновицкой и Житомирской областях — до 5 градусов), в Харьковской и Сумской — до -7 градусов, а в остальных областях ожидается падение температуры до -4-5 градусов.

Как сообщали ранее, согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, 28 января, в Украине ожидается сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Подобная погода будет формироваться под влиянием циклона Marie, который принесет на территорию страны атмосферные фронты.

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