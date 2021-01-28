Прогноз погоды на 28 января (карта)

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Ольга Чародий
Погода в Украине в четверг, 28 января, будет прохладной и
богатой на осадки. В большинстве областей синоптики прогнозируют снег, только
на востоке потеплеет – будет падать дождь со снегом.
Погода в Украине - фото из открытых источников
В центральных областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12
м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
На западе страны облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В северных областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -3…0 °С, днем -2…+1 °С.
На востоке страны облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В южных областях облачно, мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
В Киеве продолжится настоящая зима – в столице прогнозируют
снег. Днем столбики термометров будут показывать -1...+ 1 градус. На дорогах будет
скользко
28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: "Пётр-Павел дня прибавил", что указывало на увеличение световой части дня.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украинском гидрометцентре спрогнозировали погоду на весь январь 2021 года. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Укргидрометцентра,
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