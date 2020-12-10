Прогноз погоды на 10 декабря

Язык
Coinspot 10.12.2020
BTC/USD
18475.59
ETH/USD
569.07
LTC/USD
76.51
НБУ 10.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Сегодня в Украине так
же будет холодно, с большим количеством
осадков. Синоптики прогнозируют на Западной Украине дожди и снегопады, местами
будет гололед. Ночью будут заморозки, а днем столбики термометров покажут плюсовую
температуру.
ФОТО: Из открытых источников
В то же время на востоке будут морозы, но осадков не
прогнозируют, сообщает Укргидрометцентр.
На Западной Украине облачная погода продержится до самого
вечера. На севере Украины синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого
снега на дорогах. Воздух там прогреется до -1...+1 градуса. На юге небо
покроется облаками и будет мрачным весь день. Там столбики термометров
максимально покажут +3...+5 градусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости