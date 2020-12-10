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Прогноз погоды на 10 декабря

Погода в Украине в четверг, 10 декабря, будет прохладной и с большим количеством осадков.

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в Украине  так же  будет холодно, с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют на Западной Украине дожди и снегопады, местами будет гололед. Ночью будут заморозки, а днем столбики термометров покажут плюсовую температуру.

Прогноз погоды на 10 декабря

ФОТО: Из открытых источников

В то же время на востоке будут морозы, но осадков не прогнозируют, сообщает Укргидрометцентр.

На Западной Украине облачная погода продержится до самого вечера. На севере Украины синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на дорогах. Воздух там прогреется до -1...+1 градуса. На юге небо покроется облаками и будет мрачным весь день. Там столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов.

 Напомним, "Комментарии" писали, что в среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Синоптик сообщила, что в столице в среду еще будет морозно — до 4 градусов мороза. И уже 10-го декабря в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до 1 градуса мороза.



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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