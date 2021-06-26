Прогноз погоды: где в Украине ожидаются дожди

С началом новой недели в Украину вновь вернутся дожди в паре с грозой. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Когда в Украине ожидать дожди - фото: из открытых источников

Так, в понедельник, 28 июня, дождливая погода вернется сразу в несколько частей Украины. Грозовые дожди ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Кропивницкой, Днепровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Температура воздуха днем в южной части страны от +26 до +28 градусов. В южных областях ожидается от 25 до 27 градусов тепла. В восточной части будет от +28 до +30 градусов. На западе в этот день будет облачная погода без осадков. Температура воздуха днем ожидается от +25 до 27 градусов.

Во вторник, 29 июня, дождь с грозой пройдет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепровской областях. Температура воздуха, при этом, ожидается от +25 до +27 градусов. В остальных же областях в этот день будет облачная погода.

В среду, 30 июня, дождливая погода будет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Напоминаем, что 26 июня, по словам синоптика Натальи Диденко, в большей части Украины продолжится жара. Днем столбик термометра моет показывать до +37 градусов. А в воскресенье, по прогнозам, погода ожидается более умеренная. Также синоптик отметила, что перепады погоды усиливают вероятность появления смерчей.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой погоды ждать украинцам в июле, будет ли продолжаться такая же жаркая погода или же второй месяц лета выдастся холодным.





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