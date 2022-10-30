Война на всех фронтах: что ждет Украину в обозримом будущем

На следующей неделе мы входим в последний месяц осени. Эксперты специально для издания "Комментарии" спрогнозировали, чего ожидать Украине от концовки октября и начала ноября, а также в принципе в обозримом будущем – на дипломатическом, экономическом и гуманитарном фронтах.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Страны НАТО и мир уже созрели к тому, чтобы от уговоров перейти к более жестким формам давления на РФ

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов предполагает, что следующая неделя будет определяющей относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки, которую решила разрушить Россия.

"Какой путь выберут Запад и мир в целом? Мне кажется, что страны НАТО и мир уже созрели к тому, чтобы от уговоров перейти к более жестким формам давления на РФ. В частности, на решение о конвоях транспортов с зерном (о чём уже заявил министр иностранных дел Литвы)", – отмечает эксперт.

По его мнению, в таком случае Россия окажется в ситуации цугцванга.

"Также грядущая неделя будет важной из-за приближения промежуточных выборов в США, намеченных на 8 ноября, – считает Александр Леонов. – Вопрос – насколько усилятся позиции именно трампистов и насколько это усиление отразится на позициях Украины".

К концу года ВВП Украины упадет не на 30-35%, а на более 40%

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак акцентирует, что развитие экономической ситуации в нашей стране продолжает напрямую зависеть от ситуации на фронте.

"Безусловно, значительно ухудшают положение недавние целенаправленные обстрелы россиянами наших объектов энергетики. Фактически по всей стране, по разным оценкам, около 40% энергообъектов повреждены этими ударами. Из-за чего мы имеем веерные отключения практически во всех областях. А энергетика, понятно, нужна и для промышленности, аграрного сектора – экономических объектов. Учитывая подобные реалии, скорее всего, к концу года ВВП Украины упадет не на 30-35%, а на более 40%", – предполагает эксперт.

По его словам, есть прогноз, что в 2023 году начнется постепенное восстановление украинской экономики с незначительным ростом ВВП.

"Но всё это будет возможно лишь при условии скорейшего прекращения активных боевых действий, нашей победы в этой войне, – подчеркивает Андрей Новак. – Вряд ли это случится до конца текущего года. Надеемся, во втором-третьем квартале будущего года увидим ту или иную форму прекращений войны вследствие победы Украины. Лишь с того момента можно ожидать начала экономического восстановления".

Необходимо круглосуточно рассказывать миру о том терроризме, тех военных преступлениях, которые творит РФ в Украине

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассказала о гуманитарных аспектах.

По ее словам, в последнее время снизились поставки гуманитарной помощи в Украину. И в этом плане важно активизировать работу с украинской диаспорой, с теми, кто выехал за границу, может работать и помогать.

"Важно демонстрировать единство, четко пояснять, что нам необходимо. И ряд организаций активно действуют в данном направлении", – уверяет Анна Крысюк.

По ее словам, ранее серьезный акцент делался на военных автомобилях. Теперь, учитывая, что впереди холода, а РФ бьет по объектам критической инфраструктуры важно скооперировать усилия для смягчения последствий подобной террористической практики.

"И наш Международный штаб помощи украинцам поясняет это всем зарубежным партнерам. Нужны продукты, теплые вещи, спальники, средства обогрева (одеяла, буржуйки), пожарные авто (российские захватчики много техники украли), вода, лекарства. Важно разминирование – глобальное явление. Тут мы бизнес, гуманитарные миссии должны работать. И работаем. На следующей неделе будет 7-я гуманитарная миссия на восток, юг и север. В том числе в недавно освобожденные населенные пункты. Везем продукты, теплые вещи, генераторы, спальники, свечи", – отмечает Анна Крысюк.

Также, продолжает она, следует сфокусировать усилия на реабилитации наших военных.

"Мы возобновляем с нашими донорами и партнерами одно из реабилитационных отделений Львовского военного госпиталя, – сообщила эксперт. – Важно активизировать усилия по обучению всех желающих умению предоставлять первую медицинскую помощь гражданскому населению, просветительская работа касательно минной опасности. И, конечно, информационная кампания, в которую включился и глянец Бизнес WOMAN. Необходимо круглосуточно рассказывать миру о том терроризме, тех военных преступлениях, которые творит РФ в Украине. Нужно буквально кричать об этом, потому что наша страна сейчас отстаивать целостность не только свою, но и Европы".

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