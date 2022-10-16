Прогноз для Украины: чего ожидать в обозримом будущем – на что власти нужно обратить внимание

Осень перевалила за середину. Эксперты специально для издания "Комментарии" рассказали, чего Украине ожидать в обозримой перспективе – в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле.

ВСУ. Фото из открытых источников

Россия может надеяться на поставки иранских дронов или на усиление антизападной политики Китая

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что на следующей неделе главные новости будут приходить с линии фронта.

"Украинская армия продолжает наступательную операцию с целью освобождения захваченных россиянами территорий. Погода способствует продвижению. Российская группировка может быть окружена в Херсоне. В случае отступления за Днепр, россияне будут вынуждены бросать военную технику и запас боекомплекта, потому что эвакуация со всем этим через реку будет проблематичной", – поясняет эксперт.

По его мнению, прибытие российских резервов из мобилизованных не сможет остановить украинское наступление, так что страна-агрессор может возобновить обстрелы гражданских объектов. И это, уверен Игорь Попов, ускорит предоставление Украине современных систем ПВО с их интеграцией в единую систему.

"Россия может надеяться на поставки иранских дронов или на усиление антизападной политики Китая, – считает эксперт. – Китай после съезда Компартии может изменить свою риторику, однако вряд ли согласится поставлять россиянам оружие и микрочипы".

В целом же инициатива, констатирует Игорь Попов, находится на стороне Украины, а политика будет определяться успехами в поле боя.

Следует перестать работать в том режиме, который предполагает формальное выполнение показателей

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Меня смущает, что Украина до сих пор не имеет некого базового уровня координации действий органов власти, отвечающих за экономическую политику. Так, министр финансов Марченко заявляет, что в следующем году ежемесячно нам не будет хватать 3,5 млрд долларов, то есть – 42 млрд долларов в год. А председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев говорит, что в 2023-м нам не будет хватать 38 млрд долларов. Разница в 4 млрд долларов – довольно существенная. Очевидно, что в рамках некого согласования бюджетного процесса, экономической политики, такого рода "ляпы" не должны выходить в публичное поле. Всё это следует проговаривать заранее, чтобы не было подобных серьезных расхождений".

Затянулась, по мнению эксперта, и координация действий нового главы НБУ с Кабмином.

"Следует плотно заняться снижением инфляции, формированием ожиданий у бизнеса относительно того, в какой среде будет работать Украина и в ближайшие недели-месяцы, в новом году. Мы слышим заверения о резервах, которые составляют 24 млрд долларов. Но трата резервов продолжается, а негатив накапливается. В том числе – экономический. И то, что в бюджетом процессе правительство на 2023 год воспроизвело даже не экономику военного времени, а некие довоенные монетарные и фискальные практики, не внушает оптимизма, – признался Ярослав Романчук. – Как не внушает оптимизма имитация приватизации (передача активов неким госорганам) вместо реальной продажи того или иного объекта частому лицу".

Печалит эксперта и то, какими колоссальными темпами наращивается госдолг. В этом году он составит 85-90% ВВП, в будущем может превысить 100%, а это – неотдаваемый показатель.

"Следует перестать работать в том режиме, который предполагает формальное выполнение показателей. Когда выясняет, что лишь в середине октября принят бюджет Пенсионного фонда на текущий год – это неприемлемо, – уверен Ярослав Романчук. – Исправление всех этих негативов и должно стать во главе угла действий правительства в обозримом будущем. Потому что этот – тыловой – фронт не менее важен, чем победы на полях сражений".

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