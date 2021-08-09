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Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак

Ричард, Кэнди, Воля и еще 12 служебных собак приняли участие в параде

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна

В рамках проекта "Календарь войны" 9 августа во Львове прошел парад собак, служивших в зоне боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак

Парад служебных собак, фото Министерства внутренних дел

Служебных собак привели на парад военные, нацгвардейцы и пограничники. На параде всего было 15 четвероногих. Хозяева собак готовы рассказывать о любимцах часами, называют их ветеранами. Говорят, они верно служили: предупреждали об опасности, искали оружие и взрывчатку, находили под завалами раненых.

"Верные товарищи украинских военных — это не только оружие, которое метко выстрелит, не только защита, которая поможет спасти свою жизнь. Это и четвероногие собратья, которые не только могут предупредить об опасности и спасти жизнь, но и утешить в трудную минуту грусти по дому", — говорится в сообщении Галицкой бригады Нацгвардии на странице в Facebook.
На парад привезли шесть овчарок, которые служат в рядах Национальной гвардии. Некоторые собаки даже имеют награды. Один из них Ричард, который служил в составе кинологической группы Нацгвардии. Группа собак обыскивала автомобили в зоне ООС. В 2019 году он обнаружил значительное количество взрывчатки и оружия. Ричард нашел 15 килограммов взрывчатки и более тысячи патронов. За свою плодотворную работу пес получил медаль "За преданную службу" III степени.

Медаль "За преданную службу" II степени получила овчарка Кэнди, которая служит в Учебном центре Нацгвардии. Овчарка также работала на блок-постах в зоне ООС. Кэнди два раза в течение месяца обнаружила в автомобилях, которые ехали через контрольно-пропускные пункты, патроны, оружие и гранаты.

Кроме овчарок на парад бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады привели стаффордширского бультерьера девочку Волю. Такое имя собаке дали из-за того, что она родилась в День Независимости Украины.

Два года она служила на линии фронта у Попасной, Авдеевки, Новгородского, Горловки. Там день и ночь помогала военным. Воспитывал собаку командир бригады, ветеран АТО и участник боев за Донецкий аэропорт. В зоне боевых действий Воля травмировалась и получила контузию, потому что подорвалась на растяжке. Даже после ранения она продолжала служить военным. Однако пока что Воля отдыхает от службы.

Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 2

На фото пес Рекс, который вдохновил на создание мурала, который будет посвящен кинологической службе Украины. Нарисует мурал солдат срочной службы воинской части 3002 Национальной гвардии, дрессировщик Рекса Ярослав Венгловский.

Мурал будет украшать стену на территории питомника для четвероногих на территории части.

"Будет изображен военнослужащий кинолог со служебной собакой на большой стене в виде графики. Это будет соответствовать современному искусству. Порода собаки у военного будет одной из тех, которые есть у нас в части. Сейчас есть много вариантов как это будет выглядеть. Мы еще будем выбирать окончательный вариант. Также будем выбирать основную часть цветов, какие материалы применять. Поверхность уже подготовлена. Практически все готово, чтобы приступить к работе", — говорит Ярослав.

Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 3
Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 4
Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 5
Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 6
Проект «Календарь войны»: во Львове состоялся парад служебных собак - фото 7

Как писал портал "Комментарии", ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4232734366813222
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