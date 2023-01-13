Продовольственные хабы в Африке: о чем новая инициатива Зеленского – почему это важно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание продовольственных хабов в Африке. По его мнению, это стало бы конкретными гарантиями продовольственной стабильности, которые станут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно перспективы подобной инициативы.

Зерно. Фото: из открытых источников

Продовольственные хабы в Африке смогут дать стабильность странам континента

Народный депутат Верховной Рады ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

"Война показала реальное влияние Украины в мире, в частности, в Африке, где от нашей пшеницы зависит жизнь миллионов людей. Ранее дипломатично Украина практически не работала со странами Африки, и этим удачно воспользовалась россия. Сейчас наверстаем, и все больше африканских стран понимают, кто есть кто".

Это, акцентирует нардеп, можно увидеть, к примеру, по голосованиям в ООН.

Продовольственные хабы в Африке, по мнению Дмитрия Соломчука, смогут дать стабильность странам континента, добавить продовольственную безопасность. К тому же, отмечает он, эта инициатива закрепит статус Украины как житницы и кормилицы мира.

Периодическое общение украинской власти с африканскими лидерами создает дополнительный механизм для глобального сотрудничества

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверяет, что для нас Африка – стратегически важное направление. По его словам, до полномасштабной войны порядка 13,5% экспорта украинской аграрной продукции шло именно на этот густонаселенный (около 1,4 млрд человек) континент.

"Огромный рынок сбыта. К сожалению, в свое время украинская дипломатия недоработала на африканском направлении. Но сейчас начинают выстраиваться серьезные партнерские отношения. И это крайне важно для нас как для государства, которому необходимо нормальное функционирование зерновых коридоров. И в этом плане страны Африки, безусловно, должны быть нашими союзниками. Чтобы экспорт продовольствия с Украины не просто не останавливался, но и – не задерживался (а РФ то и дело пытается вставить палки в колеса). Необходимо, чтобы африканские страны давили на государство-агрессор, которое искусственно затягивает проверки, вместо 40 суден в сутки проверяя 6-8. На начальном этапе крепнущего сотрудничества между Украиной и Африкой – это был бы отличный шаг", – считает эксперт.

Он напоминает, что наша страна в рамках проекта Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), который инициировал президент Зеленский, обеспечивает Африку значительным количеством зерновых. Западные партнеры закупают их у нас и перенаправляют на африканский континент. Тот получает бесплатное продовольствие, а Украины – валютные средства в экономику, что очень важно в условиях войны.

В перспективе, создавая в Африке продовольственные хабы, мы могли бы не только увеличить экспорт зерновых и усилить продовольственную безопасность, но и начать формировать продукцию с дополнительной стоимостью, уверен эксперт. В послевоенное время этот контекст экономики нам следует серьезно наращивать, акцентирует Денис Марчук.

Так что, констатирует он, периодическое общение украинского президента, представителей министерств (и аграрной политики, и иностранных дел) с африканскими лидерами создает дополнительный механизм для глобального сотрудничества. Таким образом выстраивается мостик политически, экономических, дипломатических – взаимовыгодных – отношений.

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