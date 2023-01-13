Продовольственные хабы в Африке: о чем новая инициатива Зеленского – почему это важно

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание продовольственных хабов в Африке. По его мнению, это стало бы конкретными гарантиями продовольственной стабильности, которые станут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно перспективы подобной инициативы.
Зерно. Фото: из открытых источников
Народный депутат Верховной Рады ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:
Это, акцентирует нардеп, можно увидеть, к примеру, по голосованиям в ООН.
Продовольственные хабы в Африке, по мнению Дмитрия Соломчука, смогут дать стабильность странам континента, добавить продовольственную безопасность. К тому же, отмечает он, эта инициатива закрепит статус Украины как житницы и кормилицы мира.
Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверяет, что для нас Африка – стратегически важное направление. По его словам, до полномасштабной войны порядка 13,5% экспорта украинской аграрной продукции шло именно на этот густонаселенный (около 1,4 млрд человек) континент.
Он напоминает, что наша страна в рамках проекта Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), который инициировал президент Зеленский, обеспечивает Африку значительным количеством зерновых. Западные партнеры закупают их у нас и перенаправляют на африканский континент. Тот получает бесплатное продовольствие, а Украины – валютные средства в экономику, что очень важно в условиях войны.
В перспективе, создавая в Африке продовольственные хабы, мы могли бы не только увеличить экспорт зерновых и усилить продовольственную безопасность, но и начать формировать продукцию с дополнительной стоимостью, уверен эксперт. В послевоенное время этот контекст экономики нам следует серьезно наращивать, акцентирует Денис Марчук.
Так что, констатирует он, периодическое общение украинского президента, представителей министерств (и аграрной политики, и иностранных дел) с африканскими лидерами создает дополнительный механизм для глобального сотрудничества. Таким образом выстраивается мостик политически, экономических, дипломатических – взаимовыгодных – отношений.
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