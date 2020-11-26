Продолжение истории: сову, которую сняли с елки в Нью-Йорке отпустили на свободу

История о спасении крошечной совы получила свое логическое завершение.



Фото: BBC Ua

Напомним, "Комментарии" сообщали трогательную историю спасения маленькой птички. При установке елки в центре Нью-Йорка, рабочие обнаружили сову. Птица провела на стволе елки три дня.

Сообщается, что любимца американской прессы, сипа Рокфеллера, выпустили на волю.

Американская пресса ошибочно предположила, что спасенная птица это самец. Однако зоозащитники, которые ухаживали за совой, подтвердили, что это самка. Реабилитологи в течение недели вскармливали птичке мышей, прежде чем Рокки пришла в себя и получила возможность продолжить свой путь на юг.

Реабилитолог Эллен Калиш выпустила сову на волю. Об этом свидетельствует сообщение на странице Центра дикой природы "Ravensbeard" в Facebook.

"Мы успешно выпустили Роки на волю. Она крепкая птичка и мы рады ее видеть на природе. Мы уверены, что Роки чувствует вашу любовь и поддержку во время своей миграции на юг", — сообщают в организации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США за последние сорок лет спасли 1,5 миллиарда птиц.

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