Новогоднее чудо: в Нью-Йорке с новогодней елки спасли сову

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Диденко Светлана
Рождественское дерево привези из города Ониота, штат Нью-Йорк.
Фото: BBC Ua
При установке елки у центра Рокфеллера, в Нью-Йорке, рабочие обнаружили неожиданную находку. Сова провела 3 суток на стволе.
Зоозащитники центра дикой природы спасли птицу и дали ей имя. Сову назвали символично — Рокфеллером. Они начали откармливать птицу питательным кормом и мышами, ведь все время сова ничего не ела.
Спасатели были шокированы, что крылатого не расплющило во время транспортировки дерева. Ветеринары сделали рентген снимок и убедились, что кости совы не пострадали, а самый птица чувствует себя хорошо.
Рокфеллер взрослый представитель волохоногого североамериканского сипа, но дикой природе его трудно заметить из-за миниатюрности.
Жители Нью-Йорка уже успели полюбить сипа, симпатичность которого зашкаливает. К слову, 23-метровую елку, с которой сняли напуганного птицы, приняли не так благосклонно и назвали её "лысоватой".
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