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Новогоднее чудо: в Нью-Йорке с новогодней елки спасли сову

Зоозащитники были шокированы тем, что птица осталась невредимой

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Рождественское дерево привези из города Ониота, штат Нью-Йорк.

Новогоднее чудо: в Нью-Йорке с новогодней елки спасли сову

Фото: BBC Ua

При установке елки у центра Рокфеллера, в Нью-Йорке, рабочие обнаружили неожиданную находку. Сова провела 3 суток на стволе.

Зоозащитники центра дикой природы спасли птицу и дали ей имя. Сову назвали символично — Рокфеллером. Они начали откармливать птицу питательным кормом и мышами, ведь все время сова ничего не ела.

Спасатели были шокированы, что крылатого не расплющило во время транспортировки дерева. Ветеринары сделали рентген снимок и убедились, что кости совы не пострадали, а самый птица чувствует себя хорошо.

Рокфеллер взрослый представитель волохоногого североамериканского сипа, но дикой природе его трудно заметить из-за миниатюрности.

Жители Нью-Йорка уже успели полюбить сипа, симпатичность которого зашкаливает. К слову, 23-метровую елку, с которой сняли напуганного птицы, приняли не так благосклонно и назвали её "лысоватой".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали, что единственного в мире белого жирафа спасают от браконьеров.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54998302
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