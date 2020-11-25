В США спасли 1,5 миллиарда птиц - исследование

Озон, который загрязняет воздух, непосредственно вредит дыхательной системе птиц.

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В исследовании Национальной академии наук США говорится, что за последние 40 лет, вероятно спасены более миллиарда птиц.



Популяция птиц в Северной Америке уменьшилась почти на 3 миллиарда особей с 1970 года. Согласно этому исследованию еще 1,5 миллиарда птиц могли вымереть без введенных норм и мер по уменьшению озонового слоя, предусмотренных Законом о чистом воздухе.

Чтобы исследовать взаимосвязь между количеством птиц и загрязнением воздуха озоном, исследователи из Корнельского университета из штата Нью-Йорк, отслеживали ежемесячные изменения численности птиц в стае и качества воздуха в течение 15 лет. Наблюдение проводили в более 3000 округах США.

Исследование продемонстрировало, что загрязнение воздуха озоном наиболее вредно для мелких перелетных птиц, таких как воробьи и зяблики, которые составляют 86% от всех североамериканских птиц.

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