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В США спасли 1,5 миллиарда птиц - исследование

Без введенных норм и мер по уменьшению озонового слоя в США более миллиарда птиц могли вымереть

сегодня, 22:45
Автор:

Диденко Светлана

Озон, который загрязняет воздух, непосредственно вредит дыхательной системе птиц.

В США спасли 1,5 миллиарда птиц - исследование

Фото с открытых источников

В исследовании Национальной академии наук США говорится, что за последние 40 лет, вероятно спасены более миллиарда птиц.

Популяция птиц в Северной Америке уменьшилась почти на 3 миллиарда особей с 1970 года. Согласно этому исследованию еще 1,5 миллиарда птиц могли вымереть без введенных норм и мер по уменьшению озонового слоя, предусмотренных Законом о чистом воздухе.

Чтобы исследовать взаимосвязь между количеством птиц и загрязнением воздуха озоном, исследователи из Корнельского университета из штата Нью-Йорк, отслеживали ежемесячные изменения численности птиц в стае и качества воздуха в течение 15 лет. Наблюдение проводили в более 3000 округах США.

Исследование продемонстрировало, что загрязнение воздуха озоном наиболее вредно для мелких перелетных птиц, таких как воробьи и зяблики, которые составляют 86% от всех североамериканских птиц.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, в Новой Зеландии зафиксирована массовая гибель китов.


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Источник: https://airqualitynews.com/2020/11/25/the-clean-air-act-saved-1-5-billion-birds/
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