Массовая гибель китов в Новой Зеландии: что произошло в это раз

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Татьяна Веремеева
Почти 100 китов-лоцманов погибли после того как массового
выбросились на берег на островах Чатем, сообщило в среду Министерство охраны
природы Новой Зеландии. Об этом пишет CNN.
Около 97 китов и три дельфина погибли, когда выбросились на
мель, о чем сотрудникам Департамента охраны природы стало известно около
полудня по местному времени в воскресенье. На момент прибытия спасателей на
место, где были киты, в живых осталось только 26 из них, при этом они выглядели
очень ослабленными. В результате было принято решение усыпить животных.
Киты-лоцманы – это маленькие зубастые киты с выпуклым
лбом, короткой мордой и заостренными плавниками. Это общительные существа, которые
могут жить группами по 10, 100 и несколько тысяч особей.
Еще два кита выбросились на берег в понедельник, и их
также пришлось усыпить, сообщили в Департаменте охраны природы, добавив, что
киты будут оставлены разлагаться естественным путем.
Напомним, около
сотни китов-пилотов выбросились на западный
берег в Шри-Ланке. Спасатели и волонтеры пытаются ликвидировать
последствия природного инцидента. Отмечается, что этот случай — один из
крупнейших массовых выходов морских обитателей на берег.
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