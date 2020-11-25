Массовая гибель китов в Новой Зеландии: что произошло в это раз

Почти 100 китов-лоцманов погибли после того как массового выбросились на берег на островах Чатем, сообщило в среду Министерство охраны природы Новой Зеландии. Об этом пишет CNN.



Около 97 китов и три дельфина погибли, когда выбросились на мель, о чем сотрудникам Департамента охраны природы стало известно около полудня по местному времени в воскресенье. На момент прибытия спасателей на место, где были киты, в живых осталось только 26 из них, при этом они выглядели очень ослабленными. В результате было принято решение усыпить животных.

Киты-лоцманы – это маленькие зубастые киты с выпуклым лбом, короткой мордой и заостренными плавниками. Это общительные существа, которые могут жить группами по 10, 100 и несколько тысяч особей.

Еще два кита выбросились на берег в понедельник, и их также пришлось усыпить, сообщили в Департаменте охраны природы, добавив, что киты будут оставлены разлагаться естественным путем.

Напомним, около сотни китов-пилотов выбросились на западный берег в Шри-Ланке. Спасатели и волонтеры пытаются ликвидировать последствия природного инцидента. Отмечается, что этот случай — один из крупнейших массовых выходов морских обитателей на берег.

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