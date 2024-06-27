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Продления срока обновления данных не будет: в Минобороны назвали причину

В Минобороны настаивают на том, что времени для обновления данных выделено предостаточно

27 июня 2024, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Минобороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. 

Продления срока обновления данных не будет: в Минобороны назвали причину

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты. 

"Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", – отметил Дмитрий Лазуткин.

На уточняющий вопрос телеведущих Лазуткин отметил, что по состоянию на утро 27 июня, 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них — 1 млн 852 тысячи — через приложение "Резерв+".

Ранее Министерство обороны Украины с разницей в один день ответило Верховной Раде письмами, что сначала поддерживает, а потом не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в Раде уже озвучиваются идеи о снижении мобилизационного возраста.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в профильном комитете активно обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация – это не только о тех, кого мобилизуют, но и о тех, кто может профинансировать работу мобилизованных.




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Лошадка

27 июня 2024, 12:33

дебилы, люди в очередях стоят, неделями в тцк попасть не могут


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