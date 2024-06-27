Продления срока обновления данных не будет: в Минобороны назвали причину

В Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Минобороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты.

"Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", – отметил Дмитрий Лазуткин.

На уточняющий вопрос телеведущих Лазуткин отметил, что по состоянию на утро 27 июня, 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них — 1 млн 852 тысячи — через приложение "Резерв+".

Ранее Министерство обороны Украины с разницей в один день ответило Верховной Раде письмами, что сначала поддерживает, а потом не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

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