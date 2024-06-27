Мобилизация в Украине: у Зеленского ответили, готовят ли решение о снижении предельного возраста

На сегодняшний день в Украине не рассматривают планы и предложения по снижению мобилизационного возраста до 21 года, как и планы снизить планку с 60 до 50 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Новости.LIVE сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП заявил, что в профильном комитете обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация – это не только о тех, кого мобилизуют, но и о тех, кто может профинансировать работу мобилизованных. Ведь это социальные выплаты, зарплаты, амуниция – на одного военнослужащего надо иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда смысл имеет экономическое бронирование. Хотя это сложный вопрос, уточнил Подоляк, потому что касается справедливости как таковой.

Михаил Подоляк добавил, что мобилизационные процедуры продолжаются. Но на сегодня "у нас немного другое психоэмоциональное восприятие и войны как таковой, и процесса мобилизации".

"В принципе, мы будем понимать цифру людей, которые подпадают под мобилизацию, – все четко будет структурировано в единой базе данных. Будет понятно, кто и на какие должности может претендовать. Ведь речь не только о штурмовых позициях. Есть еще тыловое обеспечение и в целом обеспечение работы ВСУ. То есть должны разделять эти две составляющие – психоэмоциональное восприятие мобилизации и организация процесса. Относительно восприятия, то да, есть определенные коммуникационные проблемы, но организационно процесс мобилизации на сегодня достаточно эффективен", – продолжил Подоляк.

На уточняющий вопрос о том, будут ли воевать не все мужчины, он ответил, что "на сегодня все уже воюют".

"Давайте будем правильно расставлять акценты. Я понимаю сложности, потому что некоторые уже 2 года находятся на линии фронта, кто-то волонтерит, работает в экономике – и все это работа на войну как на такую. Потому что Россия атакует всю страну, а не определенный маленький фрагмент по линии фронта. Это означает, что почти все люди в Украине чувствуют войну в полном объеме. Кто-то больше, кто-то меньше, но все однозначно войну в Украине чувствуют. Поэтому воюют все", – резюмировал советник главы Офиса президента.

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