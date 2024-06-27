Мобилизация в Украине: у Зеленского ответили, готовят ли решение о снижении предельного возраста

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день в Украине не рассматривают планы и предложения по снижению мобилизационного возраста до 21 года, как и планы снизить планку с 60 до 50 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Новости.LIVE сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП заявил, что в профильном комитете обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация – это не только о тех, кого мобилизуют, но и о тех, кто может профинансировать работу мобилизованных. Ведь это социальные выплаты, зарплаты, амуниция – на одного военнослужащего надо иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда смысл имеет экономическое бронирование. Хотя это сложный вопрос, уточнил Подоляк, потому что касается справедливости как таковой.
Михаил Подоляк добавил, что мобилизационные процедуры продолжаются. Но на сегодня "у нас немного другое психоэмоциональное восприятие и войны как таковой, и процесса мобилизации".
На уточняющий вопрос о том, будут ли воевать не все мужчины, он ответил, что "на сегодня все уже воюют".
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