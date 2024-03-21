Продажи дизельных авто выросли: ТОП-5 моделей

В феврале 2024 года в Украине заметно увеличились продажи дизельных автомобилей. По данным "Укравтопром", количество новых дизельных машин, появившихся на дорогах, составило более 1,3 тысяч. Это на 71% больше, чем было год назад.

В Украине выросла популярность дизельных авто в феврале 2024 года

Теперь дизельные автомобили составляют 24% всех новых машин, проданных в феврале, по сравнению с 21% в феврале прошлого года. Это означает, что дизельные автомобили становятся все более популярными среди покупателей.

Среди всех дизельных авто наибольшим спросом пользуется бюджетный кроссовер RENAULT Duster, возглавивший список с 457 проданными автомобилями. Этот факт показывает, что люди ищут авто, которые экономичны и доступны по цене.

В списке самых популярных дизельных автомобилей также есть TOYOTA Hilux с продажами 112 авто, VOLKSWAGEN Touareg (66 авто), TOYOTA Land Cruiser Prado (65 авто) и SKODA Kodiaq (63 авто). Эти данные показывают, что покупатели ценят большой выбор моделей дизельных автомобилей на рынке.

Увеличение интереса к дизельным автомобилям в Украине в феврале 2024 года подчеркивает изменение предпочтений потребителей и показывает, что дизельные автомобили все еще в тренде среди украинских водителей.

Напомним, что в течение прошлого месяца автомобильный рынок Украины претерпел значительное пополнение. Согласно информации "Укравтопром", украинцы приобрели почти 2,4 тысячи новых легковых автомобилей на бензиновом приводе . Эти данные свидетельствуют о росте популярности бензиновых автомобилей на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "Комментарии" писали, что количество американских подержанных легковых автомобилей , зарегистрированных в Украине в прошлом месяце, достигло более 3,3 тысяч единиц. Этот показатель составляет примерно 19% от общего количества подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в стране в феврале,