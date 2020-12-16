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"Прочая мебель для спальни" - в Запорожье продавали гроб б/у , который остался от деда

Был ли это маркетинговый ход или реальная история, пока неизвестно

16 декабря 2020, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

В социальных сетях пользователи активно комментируют объявление, поданное на один из всеукраинских порталов бесплатных объявлений в Запорожье, где автор продает "последнее пристанище", — гроб, которым уже воспользовались по назначению, но неудачно — его хозяин воскрес. 

"Прочая мебель для спальни" - в Запорожье продавали гроб б/у , который остался от деда

Продавец гроба, по всей видимости внук "жителя пристанища" пояснил ситуацию тем, что престарелого родственника пытались предать вечному покою, а он взял и ожил. Гроб достали из-под земли, привели в порядок. Также автор предлагает познакомить с воскресшим, аргументируя это тем, что можно проконсультироваться о качестве пребывания в гробу. 

Стоит добавить, что объявление размещено в категории "прочая мебель для спальни".

”Прочая мебель для спальни” - в Запорожье продавали гроб б/у , который остался от деда - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том,  что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный. Стоит отметить, что поправка была отклонена по той причине, что не была внесена на повестку дня.

Кроме того, порталу стало известно о том, что во многих домах мы можем увидеть кошку или собаку, ведь эти пушистые друзья всегда могут скрасить одиночество и создать уют. У некоторых можно наблюдать большой аквариум или же яркого попугая в клетке, в этом нет ничего необычного. Однако, существуют питомцы, заметив которых в чужом доме, можно впасть в шоковое состояние. Именно о таких необычных зверушках развлекательный портал "Комментарии" и хочет рассказать. 



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Источник: https://t.me/ubk_news/3491
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