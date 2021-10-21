Приятный сюрприз от синоптиков: в конце октября нас снова ждет тепло – названы даты

Украинцы с нетерпением ждали четверга и пятницы, ведь именно на эти даты прогнозировали существенное потепление практически по всей территории Украины. И вот теперь синоптики делают еще один приятный прогноз. Потепление 21-22 октября не последнее. В конце октября в Украине снова будет теплая погода. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Осень. Фото: из открытых источников

Синоптик обрадовала украинцев, что вслед за похолоданием, которое придет в большую часть областей Украины уже с начала следующей недели, стоит ждать снова "чудесных теплых дней". Приятное потепление прогнозируется ориентировочно с 27-29 октября. То есть, уже со средины следующей недели снова можно будет насладится теплой осенней погодой.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в нашу страну пришло обещанное долгожданное потепление, которое многие уже назвали вторым "бабьим летом". Правда по продолжительности это "бабье лето" будет совсем коротким. Только 21 и 22 октября украинцы в большинстве регионов смогут порадоваться приятной теплой погодой. Уже начиная с выходных комфортная температура кардинально изменится. В страну придет резкое похолодание. Особенно сильно похолодает на западе нашей страны. Там температура опустится до +10-12 градусов.

Ну, а с понедельника и вовсе придет зимний холод. Температура на столбиках термометров в некоторых регионах опустится ниже нуля от 1 до 5 градусов. Синоптики отмечают, что в понедельник будет очень холодно и выше +10 градусов не будет нигде по Украине даже днем.





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