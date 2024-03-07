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Принес к консульство РФ ружье: в Финляндии оштрафовали мужчину за "символ мира"

Гражданин Финляндии поддержал Украину акцией протеста и призвал россиян покинуть украинские земли. Из-за необычного "символа мира" он получил штраф.

сегодня, 13:35
Автор:
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Slava Kot
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Мужчина, решивший провести проукраинскую акцию протеста вблизи консульства России на Аландских островах, получил штраф из-за скрученного ружья. Своим протестом мужчина призвал к выводу российских войск из Украины.

Принес к консульство РФ ружье: в Финляндии оштрафовали мужчину за "символ мира"

Скрученная винтовка, как "символ мира" перед консульством России. Фото: Гунилла Линдрос-Фриман

Финское издание YLE сообщает, что Окружной суд Аландских островов осудил мужчину, протестовавшего у российского консульства. Согласно этому решению мужчина должен заплатить штраф в 900 евро.

Человек организовал протест и создал самодельный "символ мира". К срезанному стволу ружья он приварил скрученную металлическую трубу из которой растет подсолнечник. Также мужчина поставил рядом с ружьем плакат с надписью "Убийцы, прочь из Украины". Все это гражданин Финляндии разместил вблизи консульства России на Аландских островах.

Прокуратура исследовала ружье и обнаружила, что оно было настоящим, поэтому требовало лицензию на оружие от мужчины. Оказалось, что у него ее не было, поэтому ему выписали штраф в 900 евро в пользу государства.

Мужчина надеялся, что ружье можно было бы вывести из строя и оставить на месте как символ мира и напоминание о российской агрессии. Однако суд принял решение конфисковать оружие и уничтожить его.

Аландские острова – это автономная территория в составе Финляндии, населенная финскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна НАТО разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России. Финляндия сообщила, что не запрещала Украине атаковать территорию РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на нового президента Финляндии, отказавшегося от диалога с Путиным.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20078062
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