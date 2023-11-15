Приморозит 14-градусный мороз: сообщили, когда Украину будет заметать снегом

Ситуация с погодой в украинских регионах претерпевает резкие изменения, уже скоро столбик термометра будет показывать минусовую температуру. Об этом сообщила известная прогнозистка Наталья Диденко .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

16 ноября в нашей стране прогнозируют небольшие дожди, а на территориях Киевщины, Черниговщины и Сумщины уже будет идти мокрый снег. Почти по всем украинским регионам прогнозируются порывы порывы ветра со скоростью 12-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется и будет показывать 4-6 градусов тепла, а ночью будет прохладнее – 1-4 градуса тепла.

"Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветками, бил бордами, неуверенными проволоками и крышами домов. Что не укрепили — сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время", — делает предупреждение синоптик.

В западных регионах дожди приостановятся.

Сильный холод и морозы ожидаются уже с 19 по 23 ноября. В северных регионах и населенных пунктах северо-востока в ночной период времени столбик термометра может опуститься и показывать 10-14 градусов мороза. Во многих регионах прогнозируется снег.

В субботу на Западе ожидается мокрый снег и штормовой ветер. В воскресенье в южных, восточных и центральных областях нашей страны прогнозируются сильные осадки и порывы ветра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года в Украине. Погода в украинских регионах после солнечных дней в сентябре внезапно станет холоднее уже в начале октября. По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, который он эксклюзивно дал "Главреду", в украинские регионы придут ранние заморозки , а зима покажется холодной.