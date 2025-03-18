Приметы 18 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В народе 18 марта – праздник Кириллов день. Его приметы в основном связаны с погодой.

Приметы 18 марта. Фото из открытых источников

Поэтому, если сегодня появились молодые сережки на орешнике – больше морозов не будет; скворцов не видно – погода испортится; мошкара появилась — будет богатый урожай ягод и грибов; зацвела мать-и-мачеха — начало апреля будет теплым.

Считается, что если к этому дню уже прилетели лебеди, то наступит постоянное тепло.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, жадность и зависть, лень, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается употреблять горячие блюда, но без масла.

Также не советуют в этот день давать в долг и занимать деньги, а также стричь волосы и ногти.

Что можно делать 18 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Кириллу как к ходатаю за нас перед Богом — просят исцелить недуги и укрепить здоровье.

Согласно народным поверьям, сегодня — хорошее время, чтобы начать лечение, больные быстрее идут на поправку. Также по приметам, если к 18 марта расцвела мать-и-мачеха, то из нее нужно приготовить настой и умыться — это поможет сохранить молодость.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 17 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Алексия, человека Божиего (30 марта по старому стилю). Он вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.



