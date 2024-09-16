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Примет ли Швейцария второй Саммит мира: появился официальный ответ

Швейцария не будет организатором второго Саммита мира.

сегодня, 16:45
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что страна не будет принимать второй Глобальный саммит мира, который должен рассмотреть и приблизить окончание войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Примет ли Швейцария второй Саммит мира: появился официальный ответ

Швейцария не будет организатором второго саммита мира. Фото из открытых источников

Издание Tages-Anzeiger опубликовало сообщение, что Швейцария не будет организатором второго Саммита мира.

"На данный момент Швейцария не готовит второй Саммит мира", — говорится в заявлении МИД Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сообщал, что Киев планирует реализовать второй Саммит мира до конца года, предположительно в ноябре. По словам Зеленского, на международную мирную конференцию готовы пригласить Россию. Также президент указал, что на втором Саммите мира будет представлен план урегулирования войны между Украиной и Россией.

Пока неизвестно, в какой стране состоится второй Саммит мира. Владимир Зеленский во время визита индийского лидера Нарендры Моди в Киев заявил, что одним из кандидатов на проведение могла быть Индия. Однако азиатская страна не дала согласия на проведение мирной конференции. Среди других возможных вариантов также сообщалось о Саудовской Аравии и Катаре.

Первый Саммит мира состоялся 15-16 июня 2024 года вблизи города Люцерн в Швейцарии. Итоговую декларацию Саммита мира подписали 80 стран. После окончания международной конференции в Швейцарии еще несколько стран поддержали совместное заявление, принятое на Саммите мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что единственная страна, разорвавшая дипломатические отношения с РФ после полномасштабного вторжения, присоединилась к совместному заявлению Саммит мира.

Также "Комментарии" писали, что в Швейцарии объяснили, почему не пригласили Россию на Саммит мира.



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