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Придут "плюсы": синоптик рассказала, когда Украину покинут морозы

Диденко рассказала, что на юге днем воздух прогреется до 7° тепла.

21 декабря 2021, 22:45 comments1904
Автор:

Лиля Воробьева
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Декабрьские морозы будут свирепствовать в нашей стране до 24 декабря, а уже на выходные – 25-26 декабря будут "плюсы" на улице, которые будут сопровождаться дождями или мокрым снегом. Об этом сообщает в социальных сетях известный синоптик Наталья Диденко.

Придут "плюсы": синоптик рассказала, когда Украину покинут морозы

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По ее словам, морозный арктический циклон будет гостить на территории нашей страны до конца недели, затем морозы пойдут, температура повысится уже до плюсов, на выходные будет оттепель и небольшая плюсовая температура, которая будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега или дождя.

Синоптик заранее предупреждает о резком изменении погоды граждан, страдающих метеозависимостью.

Специалисты Укргидрометцентра составили свой прогноз на выходные. В частности, в эти дни, 25-26 декабря, столбик термометра ночью будет показывать -2-8 градусов мороза, в восточных регионах — до -11 градусов, в западных регионах в течение суток, в ночное время в южных регионах, днем в нашей стране будет -3 +3 градуса теплая. В частности, на южных территориях днем+ 1+7 градусов тепла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где в Украине синоптики прогнозируют морозы до -19 . После выходных в нашей стране поменяется погода. Придет резкое похолодание со строгими морозами. Это произойдет уже 21-22 декабря. На восточных территориях морозы усилятся, столбик термометра будет минусовать до -19 градусов. В эти выходные в нашей стране еще сохранится не холодная погода, хотя снег падает. Холоднее местами будет ночью, столбик термометра опустится до — 4 градусов. Со вторника, 21 декабря, на наши территории придет арктический холод. В восточных регионах синоптики прогнозируют дневные морозы до -10 градусов, ночью будет еще больше морозить, будет -13 градусов.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5207893119240624
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