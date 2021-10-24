Придут морозы до -7 градусов: как долго они продлятся

Холодно, но солнечно в дневное время суток. Ночью — с октябрьским морозцем. В некоторых украинских регионах он будет ощутимым — до -7 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине принесет сильные морозы / фото из открытых источников /

По прогнозам его специалистов, несколько ночей в конце октября будут с морозцем. Вместе с тем осадков с 25 по 29 октября не предвидится.

В понедельник днем в украинских регионах будет+ 7 +10градусов, в западных теплее — до+ 13 градусов, ночью температура будет достигать до -3 градусов.

Во вторник, 26 октября иметь +6+ 10 градусов в течение дня. В западных и южных регионах плюсы будут выше+ 19+ 14. Ночью снова придет мороз +1 — 4, а в восточных регионах ночная температура будет иметь ощутимый минус -3-7 градусов. Исключением станет лишь Одесса, где ночью будет+ 3 +5 градусов.

Такая же погода будет и в среду, 27 октября.

Ситуация изменится во второй половине недели. 28-29 октября в дневное время потеплеет, а ночные морозы пойдут, столбик термометра будет показывать ноль градусов.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Украину накроет мощный арктический циклон: какой будет погода на выходные. Резкое похолодание придет в эти выходные в нашу страну. Это связано с мощным циклоном, который несет холодный арктический воздух из Финляндии. Холодная погода испортит выходные во многих европейских странах. На наших территориях столбик термометра резко опустится вниз на 5-7 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу пройдут дожди на восточных и южных территориях. На других украинских территориях без осадков. В Карпатах выпадет мокрый снег, температура будет колебаться от-2 до +3 градусов.

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