При каких условиях у водителей будут забирать автомобили и что решили в Минюсте

Как рассказал заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, после резонансных смертельных аварий в Харькове в правительстве решили по-новому бороться с нарушителями правил дорожного движения. Если у водителей долги за превышение скорости, то у них будут забирать автомобили. Об этом пишут в пресс-службе Министерства юстиции.

Для нарушителей наказание ужесточат, фото из открытых источников

Известно, что ставшие виновниками аварий водители превышали скорость в городах и "летали" на скорости в 180 км в час. Таким образом, чиновники решили ввести изменения в первую очередь в Харькове. Вторым городом, где будут изымать авто у должников, станет столица. В дальнейшем ограничения будут введены в других городах.

Пока будут изымать авто у водителей, которые ездят более 150 км/ч. В Минюсте это называют "цифрой реагирования". По данным Министерства внутренних дел, обычно постоянно нарушают скоростной режим в городах те же люди. К нарушителям будут применяться более жесткие методы, потому что они подвергают опасности других водителей и пешеходов. Поэтому работники исполнительной службы вместе с полицией будут изымать автомобили у "шумахеров", которые не хотят платить за нарушение штрафов в государственную казну.

Напомним, что в результате аварии в Харькове погиб водитель, еще три человека пострадали. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в причинении смертельной аварии в городе, который двигался на значительной скорости из-за перекрестка на красный сигнал светофора. Задержанному 16 лет, он ездил на машине своей матери. В результате аварии дорогая иномарка изуродована, есть человеческие жертвы. Ранее, в 2017 году, в Харькове произошла авария с участием Зайцевой, когда девушка врезалась в другой автомобиль и "вылетела" на пешеходов. В результате погибли шесть человек. Как сообщал портал "Комментарии", вводят новые ПДД с 1 ноября.



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