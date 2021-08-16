При каких условиях будут работать украинские торговые центры и развлекательные заведения в локдаун

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Козлова Альбіна
Как будут работать заведения, если усилят карантин, фото ТРЦ "Гуливер"Министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Александр Комарида вместе с представителями Союза украинских предпринимателей обсудили как будет работать бизнес во время осенне-зимнего карантина в условиях осложнения ситуации с уровнем заболеваемости коронавирус. Об этом сообщается на странице Союза украинских предпринимателей(Союз) в Facebook.
Члены Союза задали министру вопросы, которые их больше всего волновали. Относительно усиления карантина Виктор Ляшко отметил, что правительство будет продолжать действие адаптивного карантина. Каждая область будет входить в ту или иную зону карантина в зависимости от количества больных.
В Министерстве введут ослабление карантина. Ослабление будет действовать для заведений, где 80 и более процентов персонала будут вакцинированы.
В развлекательные заведения и торгово-развлекательные центры будут пускать клиентов, которые получили прививки от коронавируса. Также в торгово-развлекательные заведения хотят пускать посетителей, которые сделали ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 на месте.
По информации министра, будет создана программа, которая позволит записываться онлайн на посещение торгово-развлекательного центра. Таким образом можно будет контролировать количество людей в помещении. Такую инициативу высказал министр здравоохранения приводя пример подобной программы, которая уже работает в Германии.
Как сообщал портал "Комментарии", правительства разных стран мира пытаются всеми возможными способами ускорить процесс вакцинации. Во многих странах объявили, что будут увольнять с работы работников, которые не хотят делать прививки.
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