При каких условиях будут работать украинские торговые центры и развлекательные заведения в локдаун

Как будут работать заведения, если усилят карантин, фото ТРЦ "Гуливер"

Комарида

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Александрвместе с представителями Союза украинских предпринимателей обсудили как будет работать бизнес во время осенне-зимнегов условиях осложнения ситуации с уровнем заболеваемости коронавирус. Об этом сообщается на странице Союза украинских предпринимателей(Союз)Facebook.

Члены Союза задали министру вопросы, которые их больше всего волновали. Относительно усиления карантина Виктор Ляшко отметил, что правительство будет продолжать действие адаптивного карантина. Каждая область будет входить в ту или иную зону карантина в зависимости от количества больных.

В Министерстве введут ослабление карантина. Ослабление будет действовать для заведений, где 80 и более процентов персонала будут вакцинированы.

В развлекательные заведения и торгово-развлекательные центры будут пускать клиентов, которые получили прививки от коронавируса. Также в торгово-развлекательные заведения хотят пускать посетителей, которые сделали ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 на месте.

По информации министра, будет создана программа, которая позволит записываться онлайн на посещение торгово-развлекательного центра. Таким образом можно будет контролировать количество людей в помещении. Такую инициативу высказал министр здравоохранения приводя пример подобной программы, которая уже работает в Германии.



Как сообщал портал "Комментарии", правительства разных стран мира пытаются всеми возможными способами ускорить процесс вакцинации. Во многих странах объявили, что будут увольнять с работы работников, которые не хотят делать прививки.











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