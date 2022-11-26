Президент Венгрии собирается в Киев: с чем это связано – может ли Европа объединиться в поддержке Украины

Президент Венгрии Каталин Новак намерена вскоре посетить Украину, сообщает Index. Это будет первый визит представителя высшей венгерской власти в Киев с начала широкомасштабной российской агрессии. Какие ожидания? Есть ли шанс, что Киеву удастся наладить отношения с Будапештом, который зачастую (прежде всего – стараниями премьера Орбана) действует в пророссийском ключе? Можно ли, спустя девять месяцев с начала российской агрессии, говорить о том, что Европа пробуждается? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Венгрии и Украины. Фото: из открытых источников

Венгрия выдвинет свои условия в части продвижения ее культуры в Закарпатской области

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает неправильным отделять Орбана и его политику – от Венгрии, поскольку Орбан – это продукт венгерского общества и его настроений.

"Любая прагматичная страна и общество, в первую очередь, заботятся о своих интересах. И Орбан заботится об интересах венгров и Венгрии. Как в части суверенной политики, так и в части экономических выгод, – отмечает эксперт. – Венгрия имеет колоссальное влияние на стабильность в закарпатском регионе. Кроме того, она имеет для нас огромное значение в поставках нефтепродуктов и обеспечении беженцев".

По мнению Михаила Чаплыги, скорее всего, целью визита Каталин Новак будет обсуждение возросших потребностей Украины в нефтепродуктах после обстрелов со стороны РФ нашей критической инфраструктуры (поскольку Венгрия сохранила импорт нефти из России вне санкций).

"То есть, по большому счету, речь о желании воспользоваться "бонусами" Венгрии за обход санкций против РФ. В свою очередь, Венгрия выдвинет свои условия в части продвижения ее культуры в Закарпатской области", – прогнозирует эксперт.

Сейчас вся Европа просыпается

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что отношение и Венгрии, и других ранее очень близки к РФ стран ЕС, меняется. И надеется, что визит венгерского президента улучшит отношения между Киевом и Будапештом.

"Да, пока Венгрия не столь явно отодвинулась от России, как ряд стран той же Западной Европы. Но на это нужно время. Посмотрите, к примеру, как изменилась позиция Германии, еще недавно имевшей массу совместных бизнес-интересов с РФ: от нейтрально-выжидающей в марте – до активно выступающей за помощь Украины в последние месяцы. Канцлер ФРГ даже летал в Китай, где также обсуждали российско-украинскую войну. Сейчас вся Европа просыпается. С трудом, но – просыпается. Во многом благодаря мужеству, которое демонстрируют украинцы и зверствам, что творят россияне", – подчеркивает Александр Вербицкий.

По его словам, все цивилизованные страны нам помогают и продолжат, потому что всё больше понимают – этой война не России против Украины, а России – против демократии как такой.

"Венгрия, которая выступала за то, чтобы Украина фактически сдалась, Германия, которая в начале говорила, что Украина продержится от силы три дня, Франция, которая настаивала на переговорах, медленно, болезненно, прозревают. И определяются — где они и с кем. И им куда легче поставлять нашей стране вооружение, выделять огромные деньги, воевать самим. А именно это их ждет, если дать России победить", – констатирует эксперт.

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