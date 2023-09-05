Президент Литвы обвинил Украину в замедлении поставок оружия: что сказал Науседа

Коррупция в Украине оказывает значительное влияние на решения правительств стран Запада о поставках оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "LRT.lt".

Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Выступая в эфире программы "LRT Forumas", литовский лидер заявил, что украинская коррупция – существенный фактор, который Западу приходится учитывать, принимая те или иные решения по поставках необходимого оружия Киеву.

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"Это очень важная причина. Поскольку государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", – заявил президент Литвы.

Гитанас Науседа заявил, что правительствам дружественных Украине стран становится все сложнее и сложнее объяснять своим гражданам, почему нужно продолжать по ставки орудия Украине. Вся проблема в том, что избиратели видят, как в Украине не прекращается коррупция. Это негативный фактор, который никуда не исчезает.

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