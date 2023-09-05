logo

BTC/USD

25746.83

ETH/USD

1632.80

LTC/USD

63.02

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Президент Литвы обвинил Украину в замедлении поставок оружия: что сказал Науседа
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Литвы обвинил Украину в замедлении поставок оружия: что сказал Науседа

Президент Литвы заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия

сегодня, 11:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Коррупция в Украине оказывает значительное влияние на решения правительств стран Запада о поставках оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "LRT.lt". 

Президент Литвы обвинил Украину в замедлении поставок оружия: что сказал Науседа

Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Выступая в эфире программы "LRT Forumas", литовский лидер заявил, что украинская коррупция – существенный фактор, который Западу приходится учитывать, принимая те или иные решения по поставках необходимого оружия Киеву.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это очень важная причина. Поскольку государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", – заявил президент Литвы.

Гитанас Науседа заявил, что правительствам дружественных Украине стран становится все сложнее и сложнее объяснять своим гражданам, почему нужно продолжать по ставки орудия Украине. Вся проблема в том, что избиратели видят, как в Украине не прекращается коррупция. Это негативный фактор, который никуда не исчезает.

Читайте также на портале "Комментарии" — коррупция остается ахиллесовой пятой Украины даже во время войны. Ищутся разные пути борьбы с ней, но скандалы вспыхивают постоянно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что хочет на время военного положения приравнять коррупцию к госизмене. Как оцениваете подобное предложение, равно как попытки обличать коррупционеров через специальные порталы? Существуют ли в принципе действенные меры борьбы с коррупцией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене: чем ответили в Европарламенте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2069501/prezident-litvy-korruptsiia-v-ukraine-tormozit-postavki-oruzhiia
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!