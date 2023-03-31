Президент Грузии раскритиковала правительство за то, что оно подыгрывает РФ

Правительство Грузии говорит на одном языке с Кремлем, когда речь заходит об открытии так называемого "второго фронта" против России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент страны Саломе Зурабишвили, отчитываясь перед парламентом, сообщает "Эхо Кавказа".

Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Глава государства назвала конспирологической теорией заявления о том, что западные партнеры склоняют Грузию к открытию "второго фронта" против Кремля.

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"Грузинский народ хорошо знает, что идея создания Евросоюза служит миру, а не войне. Евросоюз в Грузии служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии", — сказала президент.

При этом Зурабишвили высказала свою позицию, что сценарии, которые моделирует правительство, "совпадают с посылами России и сепаратистов".

"Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого "второго фронта", — констатировала президент Грузии.

Отметим, 11 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытках "открыть второй фронт" войны против Россией и заявил, что возвращение в страну экс-президента Михеила Саакашвили служило этой цели.

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